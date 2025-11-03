免費教材｜升小一英文語音練習　掌握元音輔音提升發音及拼讀能力

免費教材下載｜對升小學的小朋友來說，學英文最難的不是書寫，而是要聽懂老師講的英語，而且能讀得準確。如果要為孩子打好發音的基礎，家長可以多與孩子做有關發音的練習。尤其是英語中的元音、輔音有很多變化，只要能夠早點掌握，日後就能「聽得明」又「講得出」。



鞏固發音基礎 邊讀邊唸不再困難

當孩子升上小學，英文課程的內容不再只是圖像或者兒歌，而是會以文字學習為主。倘若孩子沒有足夠的發音基礎，可能覺得要將文字與語音連結起來很吃力，看到文字但完全不知道是甚麼、要怎樣唸，容易灰心挫敗，失去學習的興趣。

而學習英文語音可以幫助孩子建立穩固的發音基礎，如果能提早為他們打好基礎，透過簡單的練習來加深發音能力，孩子學習時就能輕鬆許多，也更容易投入課堂。

（Freepik）

準確讀出單詞短句 增加英語交流信心

除了學習上的益處外，加強發音能力也能促進孩子的社交能力。他們能透過朗讀與口說訓練慢慢培養自信心，日常也能夠準確讀出單詞或者短句。這樣他們在與同學、老師互動時也會更自在。平時在小組活動或課堂交流時都能清楚表達想法，有助建立良好關係。

音韻覺識是拼讀和閱讀的第一步

從教育角度來看，語音學習是孩子發展音韻覺識的重要途徑，音韻覺識即是孩子對聽辨、分析和操縱音素的能力。只要孩子越早培養語音基礎，就能培養拼讀能力，對日後做閱讀理解有莫大的幫助。

教材預覽

家長教學提示

家長可多用英文兒歌、簡單故事、短片，讓孩子反覆聆聽元音、子音的發音，之後可以跟著朗讀，不用怕讀得不夠準備，過度糾正或令孩子害怕開口，最重要是培養語感。

做英文工作紙時，也可以多跟孩子一齊讀出文字，完成練習後可以考考他們是否明白字詞，反覆加深對文字發音的記憶。另外可以提醒孩子，字母不等於發音，同一個字母可以有不同的讀音，如a在apple和cake的發音不一樣。家長可以不時提醒孩子要聽讀音，不可單靠字母來判斷發音。