買菜英文不是buy vegetables！其實是這兩種說法　很多人都沒想到

去傳統市場、超市買蔬果肉品，中文會稱之為買菜，是一個採購食物籠統的總稱，而不是單指購買菜品。不過，英文中並沒有「buy vegetables」的說法，那麼買菜的英文該怎麼表達才對呢？



買菜的英文不是buy vegetables

英文中有一個詞彙叫「grocery store」，翻成中文是雜貨店的意思，但指的不是柑仔店的那種店家。「grocery store」除了販售罐頭外，還會賣蔬菜、水果，而grocery泛指grocery store中賣的商品。

+ 5

買菜的英文該怎麼說？

1. go grocery shopping

「go grocery shopping 」的結構，是由動詞＋名詞＋名詞構成，「grocery」在這裡是用作名詞，具體化了「shopping」的種類，即購買日常食品或家用品。類似的用法像是「go clothes shopping」買衣服、「go shoe shopping」買鞋子。描述購物類型時，單數形式的名詞＋shopping 是常見用法。

那麼為何「go clothes shopping」的clothes有加上es呢？Clothes本身是複數名詞，它沒有單數形式，專指衣物或服裝的總稱。英語中沒有「clothe」或「cloth」的單數形式來表示一件衣服。如果想表達單件衣物，應該具體使用某件衣服的名稱，例如：a shirt（襯衫）、a pair of pants（褲子）、a jacket（夾克）。

2. pick up／get groceries

pick up的中文可以翻成撿起來的意思，像是Please pick up the trash.（請把垃圾撿起來。）此外，也能翻成接人的意思，例如I will pick you up at the airport.（我會到機場接你。）

例句

I need to go grocery shopping to stock up on food for the week.

（我需要去買雜貨，把這周的食物補齊。）

I need to pick up groceries on my way home.

（我回家的路上需要買些雜貨。）

【延伸閱讀】家長注意！網上交換試卷或墮法網 最高可判監4年！

+ 2

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買菜的英文不是buy vegetables！正確說法曝光，真的讓人猜不到】