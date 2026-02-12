BB英文名2026｜BB英文名排行榜出爐　改名網站分析最新取名趨勢

BB英文名｜2026年最受歡迎BB英文名出爐！根據嬰兒改名網站最新數據，整理30個最受家長歡迎的女嬰、男嬰英文名稱排行榜，附2026年改名趨勢、流行風格，準父母可以參考！



嬰兒改名網站公布2026年最受歡迎名稱

嬰兒改名權威網站Nameberry公布了2026年最受歡迎的嬰兒英文名稱。嬰兒取名專家Sophie Kihm表示，最近的父母不再為孩子取傳統的名字。她認為現在社會有鋪天蓋地的負面新聞、充滿不確定性。這背景下，父母為寶寶取名時，會傾向選擇一些帶有幻想色彩、能讓人暫時抽離現實的名字。

她預測，今年許多父母都將採用具有奇幻色彩、神話古詩、流行文化人物，或者懷舊風格的名字，他們的選擇似乎受到社交平台、流行文化影響。

最近的父母不再為孩子取傳統的名字。（Freepik）

2026年30個最受歡迎女嬰英文名稱

1.Esme

2.Violet

3.Daphne

4.Phoebe

5.Maeve

6.Isla

7.Eloise

8.Amy

9.Isolde

10.Ava

11.Opha

12.Freya

13.Aurelia

14.Lucy

15.Eleanor

16.Elodie

17.Iris

18.Clara

19.Ophelia

20.Hazel

21.Luna

22.Unique

23.Riley

24.Josephine

25.Alice

26.Claire

27.Margot

28.Sophie

29.Mabel

30.Olivia

2026年30個最受歡迎男嬰英文名稱

1.Eirian

2.Elliott

3.Wilbur

4.Rowan

5.Jespie

6.August

7.Roscoe

8.Silas

9.Henry

10.Milo

11.Felix

12.Torge

13.Finn

14.Mateo

15.Perran

16.Everett

17.Atticus

18.Theodore

19.Leopold

20.Jude

21.Arlo

22.Luxury

23.Callum

24.Arthur

25.Bartholomew

26.James

27.Oscar

28.Noah

29.Soren

30.Zohran