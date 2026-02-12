BB英文名2026｜BB英文名排行榜出爐 改名網站分析最新取名趨勢
BB英文名｜2026年最受歡迎BB英文名出爐！根據嬰兒改名網站最新數據，整理30個最受家長歡迎的女嬰、男嬰英文名稱排行榜，附2026年改名趨勢、流行風格，準父母可以參考！
嬰兒改名網站公布2026年最受歡迎名稱
嬰兒改名權威網站Nameberry公布了2026年最受歡迎的嬰兒英文名稱。嬰兒取名專家Sophie Kihm表示，最近的父母不再為孩子取傳統的名字。她認為現在社會有鋪天蓋地的負面新聞、充滿不確定性。這背景下，父母為寶寶取名時，會傾向選擇一些帶有幻想色彩、能讓人暫時抽離現實的名字。
她預測，今年許多父母都將採用具有奇幻色彩、神話古詩、流行文化人物，或者懷舊風格的名字，他們的選擇似乎受到社交平台、流行文化影響。
2026年30個最受歡迎女嬰英文名稱
1.Esme
2.Violet
3.Daphne
4.Phoebe
5.Maeve
6.Isla
7.Eloise
8.Amy
9.Isolde
10.Ava
11.Opha
12.Freya
13.Aurelia
14.Lucy
15.Eleanor
16.Elodie
17.Iris
18.Clara
19.Ophelia
20.Hazel
21.Luna
22.Unique
23.Riley
24.Josephine
25.Alice
26.Claire
27.Margot
28.Sophie
29.Mabel
30.Olivia
2026年30個最受歡迎男嬰英文名稱
1.Eirian
2.Elliott
3.Wilbur
4.Rowan
5.Jespie
6.August
7.Roscoe
8.Silas
9.Henry
10.Milo
11.Felix
12.Torge
13.Finn
14.Mateo
15.Perran
16.Everett
17.Atticus
18.Theodore
19.Leopold
20.Jude
21.Arlo
22.Luxury
23.Callum
24.Arthur
25.Bartholomew
26.James
27.Oscar
28.Noah
29.Soren
30.Zohran