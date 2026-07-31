暑假期間親子衝突大爆發　專家揭原因　教3大溝通技巧化解危機

暑假來臨，孩子脫離學校作息，在家時間變長，許多家長原本期待能增加親子陪伴，卻發現衝突反而比平日更多。從手機使用、生活作息，到課業安排與三餐管理，都可能成為親子爭執的導火線。



「暑假」親子衝突高峰期 家長「太在意」成主因

草屯療養院社工師王茹薇表示，暑假期間往往是親子衝突的高峰期，尤其青春期孩子自我意識逐漸提高，若家長仍習慣以命令或責備的方式互動，容易讓孩子感到不被理解與尊重，出現頂嘴、不回應，甚至躲避溝通等情況。經觀察許多家長並非不關心孩子，而是因「太在意」，擔心孩子沉迷3C、作息混亂或荒廢學習，在焦慮情緒影響下，說話語氣不自覺變得急躁，反而讓親子關係陷入僵局，影響全家家庭氛圍。

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3個溝通技巧 先處理情緒、尊重再用「我」表達

然而，良好的親子關係並非「從不吵架」，而是在發生衝突時，彼此仍願意停下來理解對方的感受，將各自在意的部分談清楚後願意相互調整。王茹薇社工師提醒家長，當孩子情緒起伏較大時，比起一味責備與要求，若能放慢語氣、穩定自己，再試著傾聽與理解，方能讓孩子感受到支持與被理解。

對此，王茹薇社工師也提供3個親子溝通技巧，協助家長在暑假期間減少衝突，建立更穩定且正向的親子關係。

一、先處理情緒，再處理事情

當孩子情緒激動或家長已經開始生氣時，當下往往不是溝通的最佳時機。家長可以先讓彼此冷靜，例如暫停對話、深呼吸、離開現場幾分鐘，避免在情緒高點時說出傷人的話。

二、少用責備，多用「我訊息」表達感受

許多衝突來自於家長習慣使用「你都不整理房間」、「你整天只會玩手機」等指責語句，容易讓孩子立刻進入防衛狀態。建議家長改用「我訊息」表達，例如：「我擔心你太晚睡，明天精神會不好。」，透過描述自己的感受與擔心，較能避免孩子被攻擊的感受，也更容易聽進父母想表達的內容。

三、青春期孩子需要被尊重，而不是被控制

進入青春期後，孩子開始追求自主與獨立，若家長過度干涉，容易引發反抗。建議可與孩子一起討論暑假生活規範，例如手機時間、外出安排與作息，而不是單方面命令。

父母不用「零情緒」用傾聽代替爭吵

台灣衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，其實很多親子衝突的背後，並不是孩子故意不聽話，而是彼此都累了、情緒滿了，卻不知道該怎麼好好說話。家長不用要求自己成為「零情緒」的父母，而是學著在情緒上來時，先停一下、慢一點說；很多時候，孩子真正需要的，不是責備，而是理解與陪伴。當家長願意用傾聽代替爭吵，親子關係也會慢慢變得更靠近。

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