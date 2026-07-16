暑假親子遊｜深圳寶安商場驚現非洲大草原　免費睇1:1動物標本

暑假到了，深圳親子遊玩又多了一個新目的地。想找個既能讓小朋友盡情探索、又適合全家一起玩樂的地方，不妨把萬豐海岸城加入周末計劃。



恰逢萬豐海岸城2周年慶，這次把「非洲大草原」搬進深圳，《覓野尋蹤奇旅——非洲野生動物狂野主題展》華南首展來了！打造1000㎡沉浸式非洲原野秘境，將動物遷徙、草原生態與瀕危物種科普帶進商場。這次不用遠行，也能感受遼闊的非洲草原，開啟一場關於充滿驚喜的探索奇旅。

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必看亮點 沉浸式感受非洲野生動物生命力

本次華南首展引入ESI國際瀕危物種組織正版授權內容，18隻1:1館藏級野生動物標本震撼亮相，打造1000㎡沉浸式「非洲大草原」，把非洲曠野的生命力濃縮進每一處細節。

同時，還特別邀請廣州動物園講師開展自然科普分享，帶領大小朋友共同解鎖野生動物知識。這次，在城市裏也能零距離邂逅非洲曠野之境，準備好一起感受被野生動物「包圍」的震撼了嗎？

《覓野尋蹤奇旅——非洲野生動物狂野主題展》

時間：2026年7月3日-9月10日

地點：萬豐海岸城購物中心

打卡點位：

萬豐海岸城A館：1號門、1號中庭、7號門（M Stand前坪）

萬豐海岸城B館：2號門、L2過道；

萬豐海岸城二層AB館連廊



「由此開始，覓野尋蹤奇旅」

Spot.1 巨木之扉「歡迎來到非洲動物大遷徙」

萬豐海岸城A館1號門



邁過入口，非洲奇旅正式開啟。兩棵標誌性的猴麵包樹撐起通往原野的大門，斑馬、獵豹、大象早已守候兩側，像是在迎接每一位闖入草原的探險者。

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從這裏開始，把城市留在身後，循着動物的足跡，一步步走進動物狂野的世界。

Spot.2 曠野漫遊「前方注意！野獸出沒！」

A館1號中庭



步入萬豐海岸城A館中庭，置身生機勃勃的非洲草原。噓～仔細聽，耳邊忽而傳來低吼與獸鳴，彷彿闖入了真正的野生領地。

繼續向前探索，非洲象、長頸鹿、非洲獅等野生動物依次映入眼簾；狐獴、藪貓、跳羚這些小眾草原生靈錯落棲息。此外，紅外感應裝置會捕捉你的靠近，隨即響起真實的獸鳴，沉浸感瞬間拉滿。

「認識一下，非洲原野珍惜生靈」

1. 非洲象

作為非洲草原體型最大的陸生生靈，體態沉穩厚重，自帶溫和又磅礴的自然氣場。龐大身軀靜靜佇立原野，粗糙的皮膚紋理清晰可見，站在身前彷彿直面真實的草原巨靈。

2. 非洲獅

非洲草原的王者，雄獅威風凜凜的鬃毛極具辨識度，氣場強悍十足。目光沉穩鋭利、氣場凜冽霸道，立於展區中央自帶壓迫感，完美復刻草原霸主的野性姿態。

3. 花豹

身姿修長輕盈，身披獨有的實心黑斑花紋，肌理自然高級。作為非洲荒野的頂級獵手，隱匿棲於草原景緻間，自帶神秘、慵懶又凌厲的野生氣質。

4. 長頸鹿

擁有草原獨有的修長體態，高挑身形極具辨識度，是曠野裏極具代表性的溫柔生靈。修長脖頸望向遠方，身姿舒展優雅，自帶鬆弛治癒的自然氣息。

「遇見更多非洲野獸」

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Spot.3 野徑小趣「猞猁在此等候」

A館L3



抵達A館三樓曠野小徑，巨型猴子在揮手迎客，仙人掌與原木佈景環繞四周，非洲精靈猞猁已在此等候多時，快來這裏與它相遇吧～

Spot.4 荒原守望：「噓，不要驚擾到動物們」

B館L2通道



藏匿於B館L2通道的小眾秘境，修長纖細的長頸羚靜靜佇立，柔滑淺棕皮毛襯出優雅舒展的曠野氣韻；敦實厚重的大黑熊沉穩相伴，自帶原始荒野氣場。穿梭其間，彷彿置身南非原野腹地。

Spot.5 野性穿搭季「巨熊換新衣，合個影吧」

B館2號門



「Hello~你來啦～」前方大粉熊正向你打招呼！巨熊換上原野裝飾，褪去原野上的兇猛，多了一絲可愛感。不如，來合個影留念一下吧～

Spot.6 萬物有言「漫遊觀展，解鎖知識」

二層AB館連廊



串聯萬豐海岸城A、B區的天橋連廊，還設有自然科普學習點位。這裏不僅可以和非洲野獸打卡合影，還能循序漸進解鎖非洲草原生態知識。

遊玩之餘解鎖非洲生態與人文知識，親子研學一站式盡興。

萬豐海岸城購物中心

｜地址｜

萬豐海岸城購物中心

深圳市寶安區萬豐中路與南環路交叉口北

｜交通｜

地鐵11號線馬安山站C口步行860m

｜時間｜

《覓野尋蹤奇旅——非洲野生動物狂野主題展》

2026年7月3日-9月10日

商場營業時間

周一至周四、周日 10:00-22:00

周五至周六 10:00-22:30



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】