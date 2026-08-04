政府收緊外傭借貸規管　中介倡由僱主承擔聘用開支從源頭減少借貸

不時有外傭因過度借貸而無力償還，甚至欠下債務後失聯或離職，導致僱主被放債人追債，生活亦受到滋擾。政府由2026年8月起，分階段收緊對持牌放債人的規管。此外，亦有外傭中介倡由僱主承擔聘用開支，從源頭減少外傭借貸問題。



收緊持牌放債人規管 禁索貸款諮詢人設還款上限

早前，政府已展開公眾諮詢，了解社會各界對加強規管持牌放債人的意見。由2026年8月1日開始，政府針對持牌放債人及低收入人士借貸，實施一系列加強規管的新措施，重點包括設立還款佔入息比率上限、限制還款期以及禁止索取諮詢人等。

首階段措施包括「禁止放債人要求借款人提供貸款諮詢人」，如外傭無力償還債務，僱主日後亦毋須擔心受放債人滋擾。

此外，政府亦為低收入人士的無抵押個人貸款設立「還款佔入息比率」上限，月入$6,000或以下人士，每月還款不得超過35%；月入$6,001至$12,000人士，每月還款不得超過40%。如外傭收取最低工資，每月的還款金額不能超過$1,785。還款期亦不得長於其現有僱傭合約的剩餘有效期。

明年實施第二階段 放債人須查閱借款記錄

明年6月1日亦會推行第二階段措施，包括從事無抵押個人貸款業務的放債人，需要定期向「信資通」提供借款人的個人信貸資料。而符合特定條件的放債人，亦須加入「信資通」，並在評估借款人的申請前先查閱相關借款記錄。

由2026年8月1日開始，政府針對持牌放債人及低收入人士借貸，實施一系列加強規管的新措施。（Freepik）

外傭訓練所加強理財教育 籲避免借貸及過度消費

據《無線新聞》報道，在菲律賓有外傭訓練所加強講解理財知識，呼籲外傭盡避免借貸，建議不要過度消費。有訓練所導師指出，以往部分來自偏遠地區、教育程度較低的女傭欠缺理財觀念，導師亦建議她們將部分錢存入銀行，以備不時之需，如當家人生病或有緊急狀況，就不用向別人借錢。

有外傭中介表示，在東南亞國家中，菲律賓外傭的教育程度普遍較高，大多具高中學歷，但仍有需要持續加強財務教育。

外傭為償還中介費借貸 倡僱主承擔聘用開支

不過，亦有人指出，不少外傭來港後借貸，主要是為了償還培訓、體檢等中介費用，金額可達數萬元。菲律賓持牌外勞中介總主席 Lucita Sermonia建議，僱主應承擔聘請外傭所涉及的全部費用，從源頭解決外傭借貸問題，她認為若外傭毋須自行負擔這些開支，絕大部分人便不用被迫負債和借貸，中介亦較容易招募質素較高的外傭。

但是菲律賓前駐港勞工專員Bernie Julve則質疑相關建議。他認為香港僱主未必願意承擔費用，即使僱主同意做法，仍可能會有不法中介巧立名目，向外傭濫收費用。