外傭假期2026｜今年起多一日法定假日 傭主必知補假安排免犯法
外傭假期2026｜每逢紅日假期總有僱主網上發問「工人姐姐紅日放假嗎？」，「紅日撞左休息日點安排？」，其實政府早已發放2026年公眾假期安排，僱主應預先了解外傭姐姐假期日子。而根據法例安排，外傭姐姐假期是「勞工假」，本文將會列明勞工假日子及其假期安排須知。
外傭姐姐可於法定假期工作嗎？
根據《僱傭條例》，無論是印傭菲傭或其他外傭，同樣可享受本地的法定假期（又稱為勞工假期）。不過各位傭主要留意法定假期並非公眾假期（紅日/銀行假）。
如果僱主要求外傭姐姐在法定假期工作，需於法定假日前的60天內，或在法定假日後的60天內安排補假。如僱主僱員雙方同意，僱主可在法定假日或另定假日的 30 天前後期間內安排代替假日給僱員。
外傭法定假期須知
法律要求僱主需讓僱員放所有法定假日。 若法定假期恰逢外傭的休息日，則必須在翌日（非法定假日）放取該法定假日，或另行安排假日、代替假日或休息日，
1. 任何外傭，都可享有以下法定假日，即是是強制性的。如法定假日適逢外傭的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。
2. 不論外傭服務時間長短，無論是1日還是1星期，僱主都必須要讓外傭放假。
3. 如外傭已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬，款項相等於外傭於假日前12個月的每日平均工資。
4. 法定假日不可以向外傭以薪代假，該行為是違反《僱傭條例》，一經定罪，最高可被罰款5萬元。
外傭有薪年假計算
根據香港《僱傭條例》，外傭如為同一僱主連續工作滿12個月，便可享有有薪年假，並隨著年資逐步遞增年假日數。
有薪年假計算（已服務年期：有薪年假日數）
1年：7日
2年：7日
3年：8日
4年：9日
5年：10日
6年：11日
7年：12日
8年：13日
9年或以上：14日
外傭在為同一僱主工作每滿12個月後，可於隨後的12個月內使用擁有的有薪年假。而年假實際的使用日期需由僱主與外傭共同商議。
2026年法定假期
一月一日：1月1日
農曆年初一：2月17日
農曆年初二：2月18日
農曆年初三：2月19日
清明節：4月5日
復活節：4月6日
勞動節：5月1日
佛誕：5月24日
端午節：6月19日
香港特別行政區成立紀念日：7月1日
中秋節翌日：9月26日
國慶日：10月1日
重陽節：10月18日
冬節 或 聖誕節 （由僱主選擇）：12月22日 或 12月25日
聖誕節後第一個周日：12月26日
*根據《2021年僱傭（修訂）條例》，2026年起新增復活節星期一為法定假日。