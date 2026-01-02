外傭假期2026｜今年起多一日法定假日 傭主必知補假安排免犯法

外傭假期2026｜每逢紅日假期總有僱主網上發問「工人姐姐紅日放假嗎？」，「紅日撞左休息日點安排？」，其實政府早已發放2026年公眾假期安排，僱主應預先了解外傭姐姐假期日子。而根據法例安排，外傭姐姐假期是「勞工假」，本文將會列明勞工假日子及其假期安排須知。



外傭姐姐可於法定假期工作嗎？

根據《僱傭條例》，無論是印傭菲傭或其他外傭，同樣可享受本地的法定假期（又稱為勞工假期）。不過各位傭主要留意法定假期並非公眾假期（紅日/銀行假）。

如果僱主要求外傭姐姐在法定假期工作，需於法定假日前的60天內，或在法定假日後的60天內安排補假。如僱主僱員雙方同意，僱主可在法定假日或另定假日的 30 天前後期間內安排代替假日給僱員。

外傭法定假期須知

法律要求僱主需讓僱員放所有法定假日。 若法定假期恰逢外傭的休息日，則必須在翌日（非法定假日）放取該法定假日，或另行安排假日、代替假日或休息日，

1. 任何外傭，都可享有以下法定假日，即是是強制性的。如法定假日適逢外傭的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。

2. 不論外傭服務時間長短，無論是1日還是1星期，僱主都必須要讓外傭放假。

3. 如外傭已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬，款項相等於外傭於假日前12個月的每日平均工資。

4. 法定假日不可以向外傭以薪代假，該行為是違反《僱傭條例》，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

外傭有薪年假計算

根據香港《僱傭條例》，外傭如為同一僱主連續工作滿12個月，便可享有有薪年假，並隨著年資逐步遞增年假日數。

有薪年假計算（已服務年期：有薪年假日數）

1年：7日

2年：7日

3年：8日

4年：9日

5年：10日

6年：11日

7年：12日

8年：13日

9年或以上：14日

外傭在為同一僱主工作每滿12個月後，可於隨後的12個月內使用擁有的有薪年假。而年假實際的使用日期需由僱主與外傭共同商議。

2026年法定假期

一月一日：1月1日

農曆年初一：2月17日

農曆年初二：2月18日

農曆年初三：2月19日

清明節：4月5日

復活節：4月6日

勞動節：5月1日

佛誕：5月24日

端午節：6月19日

香港特別行政區成立紀念日：7月1日

中秋節翌日：9月26日

國慶日：10月1日

重陽節：10月18日

冬節 或 聖誕節 （由僱主選擇）：12月22日 或 12月25日

聖誕節後第一個周日：12月26日

*根據《2021年僱傭（修訂）條例》，2026年起新增復活節星期一為法定假日。