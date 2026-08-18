孩子升小前做好3大成長準備　職業治療師教4步培養自理能力責任感

撰文：阿言
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開學｜升讀小學不只是換上校服、背起新書包那麼簡單，而是孩子邁向獨立的重要里程碑。面對全新的學習環境、生活節奏及自我管理要求，不少孩子都會感到既期待又緊張。家長若能及早準備，將有助孩子更輕鬆地迎接新學年。
本文作者：協康會職業治療師督導主任楊志凱（Eddie）

（一）調整作息 建立良好學習狀態

開學前數星期，可逐步調整孩子的睡眠、起床及用餐時間，幫助他們重新建立生活節奏。

此外，可安排「動靜交替」的活動流程，例如先到公園跑跳、騎單車或進行球類活動，再進行做功課及閱讀等活動。日常適當的感覺肌能活動能滿足孩子在成長中的感覺需要，亦有助調節覺醒狀態，讓孩子在參與靜態活動時更能保持專注和投入。

（二）學習自我管理 培養生活責任感

很多家長以為孩子升上小學後自然會變得獨立，但自理能力需要透過日常生活不斷練習而累積。升上小學後，成人的提醒和協助會減少，孩子需要自行管理更多事情，因此家長宜及早培養孩子的自我管理能力。

除了穿衣、進食及刷牙洗臉等基本自理外，家長亦可鼓勵孩子練習整理玩具及文具、收拾書包、準備翌日上學用品，出門前檢查所需物品，甚至在外遊前讓他們幫忙執拾要帶的物品。過程中，可運用「做事四部曲」培養孩子有系統處理事情的能力：

1. 目標（Goal）：我要做甚麼？

2. 計劃（Plan）：我要怎樣做？

3. 執行（Do）：按步驟完成任務

4. 檢查（Check）：目標已達成？

例如準備翌日上學用品時，可先引導孩子說出需要攜帶的物品，例如功課袋、課本及水壺，再逐項放入書包並完成檢查。家長亦可善用視覺提示，例如出門檢查清單、圖像時間表、以顏色區分不同科目課本，以及為水壺、外套、功課袋和書包安排固定位置，幫助孩子建立良好習慣。

當孩子成功完成任務時，記得給予具體讚賞，例如：「你今日自己檢查出門要帶嘅嘢，自己的事自己做，叻仔！」具體回饋能提升孩子的自信心和持續嘗試的動力。

（三）建立信心 適應新的學習環境

升小學後，孩子需要適應新的課堂規則，例如專心聆聽、輪候發言及獨立完成工作。家長可透過桌上遊戲、拼圖及親子閱讀等活動，培養孩子的專注力、自我控制及等待能力。例如玩 UNO卡牌、記憶配對遊戲或大富翁時，孩子需要遵守規則、輪流參與及等待自己的回合，有助為小學課堂生活作好準備。同時，家長亦可鼓勵孩子表達對小學生活的期待和擔心。

升小學是一個重要里程碑，適應需要時間。當孩子遇到困難時，先接納其感受，再一起尋找解決方法。與其追求完美表現，不如欣賞孩子每天的進步。當家長以耐心陪伴、以鼓勵代替催促，孩子自然能更有信心迎接小學生活。

協康會職業治療師督導主任楊志凱（Eddie）
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