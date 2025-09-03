開學系列｜新鞋刮腳致起水泡、流血？ 即看6招解決新鞋刮腳方法

新鞋刮腳｜各位父母有為子女買一雙新皮鞋迎接開學日嗎？不過新鞋容易刮腳，若坐視不理有機會導致腳根甩皮、起水泡、甚至流血！即看以下6招解決新鞋刮腳的方法，讓子女盡管著新鞋開學都可以著得舒適！



新鞋刮腳，除了有機會是因為尺寸不合的問題以外，主要是因為鞋子的材質較硬、尚未磨合柔軟，而皮鞋的質料在使用初期可能會比較硬挺，導致腳部與鞋子之間產生摩擦，更有可能出現刮腳的情況。

新鞋刮腳解決方法

1. 以風筒向刮腳位置吹

先以濕毛巾包裹著鞋子刮腳的位置，讓該位置軟化，接著以風筒向刮腳位置吹1至2分鐘，便可以讓刮腳的位置變得柔軟。

2. 毛巾浸透白酒

若鞋子是以皮革製造，可嘗試以白酒浸透毛巾，再將毛巾固定在刮腳的位置一晚。由於白酒內的乙醇會與皮鞋的蛋白質產生化學作，經過一晚後鞋子便會軟化。亦有人指出，可以以白醋來取代白酒，也有同樣效果！

3. 塗上含潤滑功用的物料

在穿鞋前，可以在刮腳的位置上塗上一層潤滑的東西，例如番梘、凡士林等，以減低皮膚與鞋子之間的磨擦力。

4. 防磨護跟貼／膠布

可以在鞋子的後跟位置貼上防磨護跟貼，有助減少磨擦，一般以而常見的超市或腳店均有販售。亦有不少人會選擇以膠布作為代替，雖然效果未必如防磨護跟貼理想，但仍然可以做到減少磨擦的功效。

5. 以槌子敲打刮腳位

可以在槌子外面包裹一層布，並輕輕在刮腳的位置進行敲打，使新鞋更柔軟服貼。不過，同時需要注意的是，用力不當或會出現敲壞鞋子的風險，各位使用此方法時需小心注意力度！

6. 用手捏鞋子令皮革柔軟

若你手頭上沒有適合的工具，可以嘗試以手在刮腳的位置溫柔地重複捏一捏，使鞋子變得柔軟一點。

著鞋注意事項

1. 穿脫鞋子後應清潔雙手，避免因接獲口部或食物而間接攝入有害物質。

2. 如發現腳部持續出現皮疹或皮膚炎，應停止穿著懷疑有問題的鞋，並立即求醫。

相關閱讀：開學｜是時候揀合適返學鞋！附揀鞋5大建議 「這樣做」小心皮膚炎