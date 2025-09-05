開學學生壓力激增醫管局求助個案上升　心理學家籲家長勿做1件事

學生壓力｜9月1日是學生開學的大日子，有人會期待開學與同學交流，但亦有不少人面對升班，課程、課業難度提升感到有壓力。部分家長或會發現孩子心情悶悶不樂。心理學家提醒，暑假尾聲一直都是「心理科旺季」，家長應密切關注孩子的身心狀況。



醫院管理局港島東醫院聯網臨床心理學家陳曉提醒，最近醫院收到更多學生求助的個案，大部分都與壓力相關，而且比以往有上升趨勢。

開學初期，學生要適應新環境、新同學、新老師，課程難度亦有所增加，種種陌生的狀況都會加重焦慮、不安感。這些壓力可能會反映在身體上，例如出現作嘔、腹痛或者失眠等症狀。

面對這股壓力潮，陳曉建議家長應避免在放學後就問孩子有關功課的問題，以免過早聚焦在學業上，為孩子帶來壓力。家長可先以較輕鬆的話題交流，例如問孩子有沒有與同學玩，小息做了甚麼事情等。

她亦建議，家長可以協助孩子制定合理作息時間，也可以鼓勵他們訂立一些小目標，幫助他們提升情緒健康。

她表示，醫院在收到求助個案後，會先評估求助人的狀況與情緒來源，並按個人需要提供合適的治療，例如幼童未必能好好表達自己的需要，醫院就會加強與家長的溝通，或者用遊戲的方式來助幼童表達情緒。

相關閱讀：開學壓力｜子女常見焦慮五大警號 附五大方法協助紓解焦慮壓力

5大方法協助紓解焦慮壓力

1. 調節孩子的生活規律

幫助孩子恢復早睡早起的習慣，確保他們睡眠時間充足，三餐要定時，亦可與他們一同建立每日時間表，分配好特定的時間，可以為孩子提供安全感，減輕不必要的壓力及焦慮。

2. 忌說批判性說話

應善用開放性問題關心子女，如「你可以同我講多啲？」、「你講吓你的唔開心？」。若子女不願訴說心事，家長也可運用情緒字眼表達同理心，「我見到你好攰」、「我見到好擔心」這可幫助子女更容易放下戒心，打開心扉。相反要切忌說「你成日唔好好讀書，冇前途……」。

3. 忌過份著緊孩子

家長在面對孩子遇上困難時，宜冷靜處理。因如父母感到焦慮，亦會將情緒傳染給孩子情緒，從而又或增添其壓力，令情況進一步惡化。

4. 預留時間讓子女放鬆一下

預留時間讓子女放鬆，可以是休息或娛樂的時間，例如可與與他們一起散步或玩遊戲，使其生活不需要時時都集中在學業和成果上。

5. 讓孩子停一停、靜一靜

如果孩子出現嚴重情緒問題，應立即讓他停止所有工作，讓他靜一靜以緩解情緒和壓力。同時亦可靜靜陪伴子女旁邊，留意他們的需要。