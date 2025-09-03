開學季需提防手足口病 陳欣永醫生提醒兩招教小朋友防疫

由《香港01》旗下的「01親子」頻道舉辦的第五屆「01親子最愛生活品牌大獎 2025」頒獎禮於（29日）圓滿結束 。是次活動旨在表揚在親子產品及服務上最具質素、創新與社會責任的品牌，並為父母們提供安心的選擇 。頒獎禮當日，活動邀得兒科專科醫生陳欣永擔任嘉賓，共同見證這項年度盛事。季節性流感及手足口病的活躍程度上升，陳醫生大方分享防疫貼士，更提醒家長宜多關心子女，助緩解孩子的開學焦慮症。



衞生防護中心指出，近月本地季節性流感、呼吸道合胞病毒及手足口病的活躍程度有所上升。隨著開學後天氣逐漸轉涼，學校內呼吸道傳染病的爆發報告可能會增加。截至8月21日，本港今年已錄得79宗在學校發生的手足口病爆發個案。

開學季患病機率上升 醫生提醒2大防疫要點

兒科專科醫生陳欣永表示，小朋友的衛生意識相對較弱，無論是在校玩耍或進餐，都可能成為交叉感染的風險。面對本地季節性流感及手足口病的流行，陳醫生相信開學季的患病個案仍有上升的可能性。

小朋友容易透過口水飛沫傳染疾病，若想讓子女保持健康，陳醫生提醒家長注意兩大要點。首先，應提升子女的衛生防疫意識，例如讓子女緊記吃飯前清潔雙手、不要把手放進口中，以及在打噴嚏時用手掩住口鼻。他同時指出，若子女出現感冒症狀，應盡量避免上學，以防傳染他人。

其次，家長應加強子女的免疫系統，確保他們有充足的睡眠和均衡的飲食。面對手足口病個案的上升，陳醫生也提醒家長無需過度清潔，以免引起子女的焦慮。他坦言：「小病是福，預防勝於治療。」只要做好預防工作，尤其在季節性流感來臨前接種疫苗，便是最有效的預防方法。

開學焦慮症屬正常現象 家長應因應子女性格進行溝通

面對開學季，相信不少小朋友會出現開學焦慮症。陳醫生認為，因為開學後的種種情況對學生而言都是未知數，所以小朋友出現焦慮屬正常現象。他建議家長應按照子女的性格，適時進行親子溝通。例如，家長宜多鼓勵孩子去認識新朋友，或主動關心他們在校發生的趣事，並將子女開心的事情進行擴大。同時，若子女遇到煩心的事情，家長也應扮演開導的角色，鼓勵和開解他們，幫助他們更好地應對開學的挑戰。