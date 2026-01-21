懷孕｜研究證實孕婦服用撲熱息痛 不會增加嬰兒患自閉症風險

嬰兒自閉症｜英國最新研究指出，婦女在懷孕期間按建議劑量服用撲熱息痛，不會增加嬰兒患自閉症風險。



研究發現孕婦按建議劑量服用撲熱息痛並不增加嬰兒患自閉症

由倫敦大學聖喬治學院（City St George's, University of London）教授哈利勒（Asma Khalil）領導的國際團隊最近於《刺針-婦產科與婦女健康》（The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health）發表研究，翻查43項過往研究，當中涉及逾26萬名接受自閉症評估、33萬名接受ADHD評估及40萬名接受智力障礙評估的兒童數據。

研究結論指出，婦女在懷孕期間按建議劑量服用撲熱息痛，並不會增加嬰兒罹患自閉症譜系障礙、注意力不足過動症（ADHD） 或智力障礙的風險。而對於部分曾聲稱撲熱息痛會增加嬰兒患自閉症風險的研究，研究團隊則表示當中有其他原因可以解釋，並非為兩者有直接關聯。

遵從醫囑服用撲熱息痛

領導是次研究的教授哈利勒表示，只要孕婦在遵從醫囑的情況下服用撲熱息痛，仍是安全的選擇，提醒孕婦在出現現疼痛或發燒等症狀時，也可以安心地按建議劑量服用撲熱息痛。

衞生署：暫無收到孕婦因服用撲熱息痛致兒童患上自閉症報告

衞生署曾於去年9月表示，醫學界透過嚴謹且大型的研究，充分確認懷孕期間使用撲熱息痛與兒童患上自閉症或專注力不足、過度活躍症並不存在關聯。同時提醒孕婦應遵循醫生建議，醫生會根據孕婦健康情況作出專業評估和處方必要藥物，其中可能包括最低劑量和最短時間使用撲熱息痛藥物。衞生署強調，孕婦應謹慎使用藥物，特別是懷孕初期，在使用任何藥物前應向醫護人員查詢或按醫囑使用藥物。

本港目前有約700種註冊藥物含撲熱息痛成分。根據衞生署紀錄，目前沒有收到有關孕婦服用撲熱息痛導致兒童患上自閉症的報告。該署會繼續密切留意國際其他衞生部門和藥物監管機構對不同藥物的安全使用建議和研究結果，採取適當跟進行動。