孩子依賴AI會變自閉　揭情感替身風險　1招打破與螢幕深度依賴

近段時間以來，網絡社交平台有人分享所謂「AI帶娃」攻略，稱「一部手機就能解放父母」「情感替身可實現全程陪伴」。「AI帶娃」靠譜嗎？父母的陪伴真的能被AI替代嗎？



四歲兒童沉迷AI陪伴 「情感替身」引發家長擔憂

記者在多個網絡社交平台檢索「AI帶娃」，出現不少分享帖：有人在「AI帶娃」筆記裏表示，小孩直接被AI大模型「硬控」數小時，聊到要吃飯了還是不願放下手機；還有人稱「AI實力哄娃，家長相見恨晚」。

AI帶娃已被許多家長知道（央視新聞）

此外，一些AI工具還為用戶提供了定製「智能體」的功能，智能體能夠根據預設的指令調整回答方式，即AI可以克隆與家長聲音及語氣相同的「情感替身」，和孩子進行對話。

但也有用戶表示，孩子使用「AI陪伴」一段時間後出現了問題。兒童家長趙女士說，自己四歲的孩子在接觸「AI陪伴」三個月後，出現了厭學的情況。「孩子上學有點心不在焉，開學後就說『媽媽走，快回家』。我說你不跟小朋友們一起玩嗎？他說『不要，我就要回家玩AI，玩AI比他們有趣多了』。」

AI可以克隆與家長聲音及語氣相同的「情感替身」，和孩子進行對話（央視新聞）

孩子出現的情況讓趙女士開始警惕。她發現孩子的思維發展變緩，原本可以自己思考的事情，直接問AI跳過了思考過程；同時，孩子的社交能力受限，沉迷於和「脾氣非常好的」AI軟件聊天，減少了真實的社交互動，導致孩子不擅長用眼神、表情和肢體語言來與人溝通。

趙女士表示，AI軟件講話基本都順着孩子，語氣始終很溫柔，但現實生活中不是這樣。「可能會大聲喊，可能會有各種各樣的表情，但AI是平面的。如果孩子長期沉浸在這種非常舒適的溝通體驗裏，當他回歸到現實社會後，會不適應。」

沉迷AI陪伴 或阻礙低齡兒童認知發育

經過三個多月的使用之後，趙女士卸載了AI軟件，她把自己的經歷發在了社交平台，有一些家長表示也有相似的遭遇。「AI帶娃」是否能夠發揮陪伴功能？盲目把手機交給孩子又會帶來什麼樣的影響？

清華大學社會心理服務研究中心管委會副主任倪子君表示，有一個「55387」理論，即身體的姿態佔傳遞訊息的55%，語氣佔百分之38，內容佔7%。AI陪伴剝奪了孩子跟真人溝通的機會，這會導致孩子跟真人交流時，內心缺乏安全感和鏈接感，從而產生孤獨感。

有家長表示，儘管AI能夠依據預設算法，為孩子提供海量的資源支持，但它無法像父母那樣，在日常生活的點滴中敏鋭捕捉孩子的興趣點、發現孩子的天賦以及洞察孩子潛在的問題。

倪子君表示，3歲至6歲孩子發育大腦最棒的方式是大動作的訓練，比如攀、爬、跳、捕捉、跟夥伴一起遊戲等，而不是去跟一個機器人對話。家長可以讓AI成為養育孩子的輔助工具，但它絕對不能成為父母的替代。

孩子應與家長、夥伴進行遊戲，而不是只與機器交流（央視新聞）

六成多未成年人用過AI 專家：家長要主動參與使用過程

中國青少年研究中心今年對全國7個省份的8500餘名未成年人進行了調查，結果顯示，有六成多未成年人使用過AI，而其中僅有三成多家庭為孩子制定了AI使用管理規則。

調查報告顯示，8500人中，多數未成年人對生成式AI有較高程度的認可，超過六成未成年人認為使用AI使他們提升了學習興趣。

但AI也使未成年人面臨潛在的成長風險——

有兩成多未成年人存在「想依賴AI，不想自己思考」的惰性；

兩成多傾向於「只和AI聊天，不願與真人交流」；

還有兩成多因為過度使用AI感到焦慮。



AI對於未成年人有利有弊（央視新聞）

記者在對一些學校的實地走訪中了解到，目前家長存在如何管理青少年使用AI的困惑。有些家長認為學生將AI用於學習，不好過度干預；有的學生則表示，AI軟件更容易獲取答案，能否合理使用依靠自控力。

兒童心理研究學者表示，家長作為子女的第一監護人，要建立AI的使用規則，如不使用AI的代寫或直接給答案功能、每天不超過規定使用時長等。管理規則要細化，如小學生使用AI需家長全程陪同。

避免孩子沉迷虛擬交互，需要用真實生活體驗減少對AI的依賴（央視新聞）

教育學者建議，家長要主動參與孩子的AI使用過程，這種陪伴和互動既能了解孩子的使用動態，又能使孩子樹立「現實比虛擬更生動」「真人交流更有溫度」等價值觀。同時，學校也要建立AI使用的管理制度與評價體系。