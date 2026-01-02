3歲女語言遲緩被誤診自閉症　3間醫院診斷結果有分歧實為聽力問題

語言遲緩被誤診自閉症｜中國一名母親先後帶3歲女兒奔走3間醫院，起初被首間診斷為孤獨症（自閉症譜系障礙，即自閉症），其後進行了相應治療，後來，另外兩間醫院都有不同的診斷結果，最後醫生指女童或有聽力問題，需要儘早治療。



兩次測試都被診為自閉症 進行4個月治療

近日，中國一名母親段女士向媒體透露，她因為3歲女兒小高遲遲不開口說話而到醫院求醫，當時醫院曾安排一系列檢查內容，包括聽力檢查，但是小高不願配合，因此當天未能進行檢查。

後來，段女士帶女兒到河南中醫藥大學第一附屬醫院就診，進行了兩次兒童自閉症評定測驗，第一次進行了20多分鐘的測驗後，醫生在報告中表示「該兒童存在輕度—中度孤獨症症狀」；而在另一次10多分鐘的測驗後，醫生則表示「存在明顯的孤獨症症狀」。

後來，段女士帶著女兒在另一間醫院，針對自閉症進行了4個月治療，包括打鼠神經、針灸、上課等。

另外2間醫院診斷結果現分歧 實為聽力問題

怎料，後來他們在另一家醫院求診時，診斷報告卻顯示「不完全符合孤獨症診斷標準，請醫生結合臨床給予診斷」。後續的檢查又指出小高的「聽性腦幹反應」閾值不在正常範圍內。

接下來，段女士又向第三間醫院求診，被診斷為「雙側感音神經性聽覺喪失」。兩間醫院的評估結果，都與首間醫院的判斷不一致。最後，第三間醫院建議小高進行「耳蝸植入」，醫生指一定要在6歲前進行，越早效果越好，如果到6歲以後才植入耳蝸，就可能錯過語言發育的機會。

母親向政府機構及媒體求助 目前醫院未有明確回應

段女士向媒體表示，如果不是她向其他醫院求診，發現小高有聽力問題，可能就會一直進行自閉症治療，最後錯過女兒的語言發育期。其後，她向河南省衛生健康委員會提交了資料，要求政府跟進事件，但目前仍未收到回覆。

後來，內地有媒體聯絡河南中醫藥大學第一附屬醫院進行求證，但是工作人員表示涉及患者隱私，無法回答記者的問題。媒體在獲得段女士的授權後，再次向醫院查詢，最後院方回應會邀請院外專家會診，目前結果尚未確定，需給予專家充分研讀時間。