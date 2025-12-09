懷孕攝取葉酸或綜合維他命減自閉症風險　大型綜合回顧：可降30%

葉酸降自閉症風險｜現時大約每36個美國兒童，就有1人患有自閉症譜系障礙（ASD）。近日一項研究指出，孕婦在孕期攝取葉酸，能大大降低胎兒罹患自閉症的風險，風險能降低最多30%。



大型綜合回顧研究：孕期攝取葉酸減自閉症風險

以往有研究指出服用葉酸與降低自閉症風險並無關聯，更有早期研究提到，孕期攝取過量葉酸，可能對胎兒有負面影響，包括增加胰島素阻抗、影響大腦發育的風險。不過亦有不少研究支持葉酸可以減低胎兒患自閉症的風險，同時也有其他益處。有些研究的看法相互矛盾，到底葉酸對胎兒是好是壞？

而非營利期刊出版機構「plos.org」發表了一項大型綜合回顧研究，系統性回顧並分析了101項原始研究。綜合分析的結果顯示，孕婦服用葉酸或綜合維他命，有助降低孩子患自閉症的，風險平均下降30%。單是葉酸便能降低30%；而綜合維他命則能降低34%。

現有的證據顯示，基因與環境因素，包括孕婦的營養狀況，都對孩子罹患自閉症有一定影響。

降低出現嚴重缺陷風險 6歲語言與行為能力更好

除了降低自閉症風險之外，以往也有研究顯示，孕婦在懷孕前與第一孕期服用葉酸補充劑，都能明顯降低胎兒出現嚴重腦部及脊髓缺陷的風險，同時改善母親與嬰兒的整體健康。

另一項研究更表明，孕婦在懷孕初期服用葉酸，有助提升孩子在6歲時的語言與行為能力。

葉酸與綜合維他命

葉酸是一種水溶性的維生素B，一些天然食物也含有豐富葉酸，包括綠色葉菜類蔬菜，例如菜心、西蘭花、生菜、青豆和乾豆類，以及部分水果，如橙、香蕉。

葉酸有助胎兒的神經發展，而綜合維他命含有維他命B12、維他命D、碘與其他微量營養素，亦有助提升免疫力、處理發炎反應、協助胺基酸代謝。這些綜合效應可能就是降低自閉症風險的原因。