4歲女童感染水痘半年後突然嘔吐頭痛中風　家長必學BE FAST口訣

兒童中風｜小朋友突然嘔吐、頭痛，隨時是中風警號！英國一名4歲女童早前因中風入院，醫生其後發現可能是因為半年前感染水痘，令其中一條頸動脈嚴重發炎，最終引發中風。女童的母親亦提醒家長，記住「BE FAST」的口訣辨識中風警號，如發現孩子情況不尋常，應盡快求醫。



4歲女童突然嘔吐頭痛 其後半身無力面部下垂

英國一名4歲女童Olivia Elliot某天起床後突然嘔吐，並感到頭痛。起初父母以為女兒只是有點不舒服，便讓她留在家中休息一天，怎料女兒連坐在梳化上也坐不穩，突然往旁邊倒下。

之後他們一起玩飛鏢時，女兒卻連飛鏢都拿不動，連母親Rebecca讓女兒握著她的手指，但她連這些簡單的動作都做不到。於是，他們立即送女兒帶到醫院求醫。

看醫生期間，Olivia說話變得含糊，一邊臉更開始下垂，醫院立即安排救護車，將她轉送到兒童醫院接受專科治療。

醫生檢查證實中風 或與半年前患水痘有關

專科醫生為Olivia進行一系列檢查，包括電腦斷層掃描、磁力共振、驗血及腰椎穿刺等項目，結果發現她中風。醫生表示她的其中一條頸動脈嚴重發炎。醫生認為是因為她在前年聖誕感染的水痘而引發炎症。

Olivia在做完檢查後，左邊身體完全無法活動，更無法說話和進食。她需要接受抗生素治療，後來在醫院住了約8星期才能出院，之後更要進行漫長的復康訓練。

本身患輕度腦麻痺 增加中風後復康難度

Rebecca表示沒有想過4歲的小孩竟然也會中風。她分享女兒是早產出生的，在嬰兒時期就被驗出有腦部損傷，後來更確診輕度腦麻痺，她多年來要一直進行物理治療，之後也逐漸變得越來越獨立。

但在聖誕節前，Olivia不幸感染水痘，後來康復後一直沒有出現異常。直到半年後，一直到半年後，她卻突然出現嘔吐和頭痛等症狀，情況迅速惡化。醫生亦向他們解釋，指這次中風與Olivia本來的腦麻痺無關，不過原本的身體狀況會令復康過程更具挑戰。

出院數天後，Olivia便開始上小學。她最初要坐輪椅上學，媽媽亦會到校支援，之後她持續好轉，現時5歲的Olivia已能在家中走路，在學校則需要使用助行器。

母親提醒家長記住「BE FAST」口訣 留意中風警號

Rebecca其後亦成立了「Olivia’ s Steps Foundation」，為有殘疾孩子的家庭提供支援。她亦提醒其他家長，要記住「BE FAST」口訣辨識中風警號：平衡失調（Balance）、視力異常（Eyes）、面部歪斜（Face）、手臂無力（Arms）、說話含糊（Speech）及把握時間（Time）。

中風可以發生在任何年齡的人身上，如果家長發現孩子情況不尋常，或有相關症狀，應相信自己的直覺並盡快求醫。