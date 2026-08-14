兒童牙齒｜孩子抗拒刷牙點算？家長切忌靠嚇　必學3招實用秘訣

小朋友刷牙｜每當遇到孩子抗拒刷牙，不少家長都會感到頭痛，甚至會衝口而出說，「你再不刷牙，牙齒會掉光喔！」。不過，其實這種恐嚇式的說法，不但無助解決問題，反而容易令孩子對刷牙產生恐懼與反感。想小朋友自動自覺乖乖刷牙，不妨參考以下3大妙招！



3招讓小朋友愛上刷牙

1. 遊戲化刷牙法

只要將刷牙變成「任務」或「冒險」，孩子就會主動想參與。

－善用App：下載如 Pokémon Smile 等刷牙遊戲 App，完成任務就可以「抓寶」或獲得徽章。

－角色扮演：邀請孩子「我們一起打敗牙菌怪獸吧！」或假裝是牙齒警察。

－設定挑戰：用計時器增加儀式感，比賽誰刷得久、刷得乾淨。

2. 爸媽陪刷及模仿學習

孩子最喜歡模仿爸媽，不妨讓刷牙變成親子共樂的時光。

－ 一起刷牙：每天在固定時間與孩子一起刷牙，讓他們感覺「這是全家一起做的事」。

－大人示範：透過「你看媽媽怎麼刷後牙」來示範正確動作。

－幫玩偶刷牙：讓孩子用玩具模擬「照顧別人的牙齒」，潛移默化地建立口腔護理觀念。

3. 建立刷牙獎勵制度

為孩子建立「刷牙就有好事發生」的正面連結。

－刷牙貼紙表：每天刷完牙貼1張貼紙，累積滿7天就可以換取小禮物。

－慶祝達成：若孩子能連續刷牙10天，就全家一起看電影或給予小點心作獎勵。

兒童口腔保健小知識

1. 每次應該刷多久？多久刷一次？

建議時間：每次刷牙應維持2分鐘（上排牙齒與下排牙齒各刷1分鐘）。

次數：每天至少早晚各刷1次。

重點：3歲前的孩子手部肌肉未完全發育，大人必須幫忙「再補刷一次」，尤其是睡前的那一次清潔極為重要。

2. 把握最佳刷牙時機

早餐後：清除夜間在口腔內滋生的細菌與食物殘渣。

睡前（最重要）：徹底清除一整天累積下來的牙菌斑，避免夜間蛀牙。

3. 小朋友幾歲可以洗牙？

第一次見牙醫：大多數牙醫建議，孩子在長出第一顆牙齒（約6個月大）至1歲之間，就應該進行第一次牙齒檢查。

洗牙建議年齡：通常在3歲以後，當孩子能夠配合張開嘴巴並安穩地坐在治療椅上時，便可以開始洗牙。

頻率建議：一般建議每6個月進行一次檢查與洗牙，具體情況可視乎牙醫建議作調整。

兒童牙膏

由寶寶一出生，家長就應每晚定時替他們清潔口腔。不過，牙膏產品在市面上琳琅滿目，應該如何為子女選擇兒童牙膏？

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