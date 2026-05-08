0至3歲幼兒免費牙齒檢查計劃「陽光笑容寶寶」附檢查流程報名方法

免費牙齒檢查｜衞生署推免費牙齒檢查計劃「陽光笑容寶寶」，為0至3歲幼兒提供免費初步牙齒檢查。以下整理計劃詳情、檢查流程及報名方法，家長如欲為小朋友報名，可以作參考。



學前幼兒免費牙齒檢查

衞生署口腔健康促進科於2023年6月起，為0至3歲幼兒推行「陽光笑容寶寶」口腔健康先導計劃。2025年起，計劃擴展至母嬰健康院，為學前兒童提供檢查與指導，協助建立良好口腔及飲食習慣。

「陽光笑容寶寶」旨在為幼兒提供免費初步牙齒檢查及相關建議，協助家長及早了解小朋友的口腔狀況，同時增加照顧者的口腔護理知識及清潔技巧，從而幫助孩子建立良好的護理、飲食及檢查習慣。

「陽光笑容寶寶」旨在為幼兒提供免費初步牙齒檢查及相關建議，協助家長及早了解小朋友的口腔狀況。（Freepik）

檢查流程約30分鐘

計劃主要在母嬰健康院進行，整個流程約30分鐘，包括簡單問卷、評估蛀牙風險、按月齡提供飲食及護理資訊。牙醫會進行初步檢查，並視乎需要塗上氟化物，最後會提供基本評估報告，讓家長掌握孩子的口腔健康情況。如果幼兒有高蛀牙風險，亦會安排電話跟進。

計劃屬先導計劃，主要以初步檢查及指導為主，如果家長想為小朋友進一步檢查或作詳細清潔，需要自行預約牙醫。服務會以外展形式在母嬰健康院提供，中心不設長期駐場牙醫，家長應先查詢相關安排，以免白行一趟。

「陽光笑容寶寶」參加方法

家長如欲讓小朋友參加「陽光笑容寶寶」計劃，可致電透過計劃指定電話2199 9253聯絡有關部門登記，其後會安排檢查時間及地點。由於計劃為外展服務，查詢及報名應透過指定渠道進行，而非直接向母嬰健康院查詢。