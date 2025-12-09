牙齒健康｜4歲男童頭痛嘔吐數月 求醫發現12顆乳齒蛀壞需全拔除

一名馬來西亞4歲男童因經常嘔吐頭痛、食慾下降而前去求醫，發現12顆乳齒全蛀壞需一次拔除，母親在社交平台上分享求醫經過，提醒家長需注意小朋友的口腔衛生。



據外媒報導，一名馬來西亞4歲男童在數月前不斷感到不適，每天起床會感到劇烈頭痛，下午更伴隨著頭暈及嘔吐症狀，同時導致食慾下降。母親見狀後帶兒子前去求醫，由於服藥後情況仍然沒有改善，因此決定到醫院作進一步檢查。

醫療團隊透過電腦斷層掃描為男童檢查後，並無發現異常，惟發現男童心臟有微小缺損、血壓不穩，以及多顆牙齒已嚴重蛀蝕，蔓延到神經及牙根。由於幾乎無法以補牙方式處理，需及時拔除。醫療團隊建議採取一次性拔除方式處理，男童在拔除所有蛀牙後恢復良好。

兒子刷牙習慣欠佳致蛀牙嚴重

母親透過社交媒體分享是次求醫經過，推斷兒子蛀牙原因是自幼嬰時期便經常「喝奶後不刷牙就睡覺」，加上日常刷牙習慣不規律，致蛀牙情況嚴重。母親提醒家長平常需注意小朋友的口腔衛生，以免發生類似情況。

圖片來源：Siti Nur Haliza@Facebook

預防「幼兒嚴重蛀牙」的方法

培養幼兒的飲食習慣

1. 每天定時進食最多六餐。孩子兩歲後，每天只吃三餐分量足夠的正餐，正餐與正餐之間，有需要時才讓他吃一次茶點

2. 不要讓幼兒含著奶瓶睡覺

3. 在幼兒約9個月大時，就該嘗試改為用杯喝飲料

每天適當地清潔口腔

1. 由寶寶出生開始，每天用紗布或棉花或手帕蘸點白開水替他抹口腔

2. 門牙長出後，還要替他抹牙齒

3. 乳臼齒長出後，要用軟毛細頭的牙刷替他刷牙

4. 如孩子會吐水，可讓他用一粒青豆分量的含氟化物兒童牙膏於每天起床及晚上睡前刷牙。此外，孩子於晚上刷牙後，家長也須替孩子補刷牙齒一次