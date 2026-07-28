牙齒擦膠快速去漬稱兒童適用　材質竟是科技海綿牙醫拆解會否傷牙

日本一向有不少實用又新奇的生活小物，可以解決各種生活煩惱。近日，一款日本「牙齒擦膠」在網上引起熱議，不少網民分享使用效果。產品聲稱只需在牙齒表面輕輕擦拭，便能去除污漬，更標榜兒童可用。不過，牙科醫生伍裕彤指出，這款工具是以俗稱「科技海綿」的三聚氰胺泡棉製成，可能帶來健康風險，更會傷害牙齒的琺瑯質。



牙齒擦膠去牙漬 清潔效果顯著

近日，日本一款「牙齒擦膠」在網上引起熱議。產品聲稱只要沾水再在牙齒表面反覆擦拭，便能去除附在牙齒上的污漬。

不少網民分享實測影片，可見經擦拭後，牙齒表面的污跡逐漸黏附在擦膠上，使用後牙齒看起來明顯變白，快速見效。亦有家長分享小朋友使用產品的過程，表示原本明顯的牙漬的確減淡不少。

材質為科技海綿安全性成疑

有網民發現，所謂的牙齒擦膠實際上是以科技海綿製成，又稱納米海綿。部分人質疑產品只能磨走牙齒表面的污漬，產品的材質更有可能會磨損牙齒的琺瑯質。

根據產品的宣傳資料，商家介紹列明這個工具的原理是透過納米纖維去污，產品無味、無毒、無害，不含研磨劑，亦沒有任何化學成份，單靠物理磨擦去漬，只要沾水便可以使用，在牙齒表面反覆磨擦，就能輕鬆去除牙漬。產品更標榜兒童可用。

部份宣傳更利用鵪鶉蛋作測試，宣稱用牙齒擦膠能夠輕鬆擦掉鵪鶉蛋上的污漬，比電動牙刷有效，足見產品清潔力強勁。

科技海綿或釋出甲醛及三聚氰胺

然而，早前已有台灣醫生警告，科技海綿是用甲醛及三聚氰胺發泡製成，一旦分解便會釋出甲醛，甲醛是一級致癌物，長期接觸可能增加罹患癌症、白血病的風險；如果科技海綿釋出三聚氰胺，可能會增加患腎結石及腎衰竭的風險。

因此不建議用科技海綿清洗碗碟或直接接觸食物，用科技海綿製作的產品清潔口腔，可能有一定健康風險。

一款日本「牙齒擦膠」在網上引起熱議，產品聲稱只需在牙齒表面輕輕擦拭，便能去除污漬。（PhotoAC）

牙齒：不建議使用科技海綿清潔牙齒

牙科醫生伍裕彤表示，科技海綿的主要成分為三聚氰胺甲醛樹脂（美耐皿樹脂），其去漬原理並非化學分解顏色，而是依賴超細且高硬度的網狀纖維進行高強度的物理性研磨。將它用於牙齒表面，等同於使用「極細砂紙」反覆磨耗牙面，將造成以下不可逆傷害。

1.琺瑯質結構性磨損

琺瑯質為人體最堅硬組織，但厚度有限且無法再生。過度摩擦會導致琺瑯質變薄，裏面的牙本質露出，由於牙半質內有神經的末端，因而會引發牙本質敏感症（Dentin Hypersensitivity），患者會出現遇冷、熱、酸、甜時明顯痠痛不適。更甚者，當變薄的牙釉質透出下層淡黃色的牙本質時，牙齒外觀反而會顯得更黃，適得其反。

2.增加牙面粗糙度與色素再附著風險

顯微鏡下，海綿摩擦會在牙面留下無數微細溝痕，使表面變得粗糙。粗糙表面遠較光滑表面更容易吸附食物色素與牙菌斑生物膜（Plaque Biofilm），導致日後牙漬生成更快、更難清除。

3.有可能會攝取化學物質

海綿微粒若在口腔內剝落並被吞入，存在釋放微量甲醛或三聚氰胺的潛在風險，對於黏膜屏障功能較弱的幼童尤其不宜。

安全且具實證效果的專業去漬方案

伍裕彤醫生建議，若市民對齒面色素沉澱感到困擾，建議依循以下經實證醫學驗證之安全途徑：

· 首選方案：專業牙科潔治（Prophylaxis）與拋光（Polishing）

由牙醫師或牙科衛生員操作超音波洗牙機及橡皮杯（Rubber Cup），配合適當顆粒之研磨膏，能有效清除牙結石與外源性色素，並同步將牙面拋光至光滑狀態，從源頭延緩色素再附著。此為最安全且效果最立即可見的標準處置。

· 輔助選擇：含低濃度過氧化物之居家美白產品

建議選用經國際權威機構（如美國牙醫學會 ADA）認證之美白牙膏或居家貼片。此類產品採化學分解方式處理表面色漬，但需嚴格遵守使用頻率，切忌頻繁或過度使用，以避免牙齦刺激或化學性灼傷。

· 若牙漬屬「內源性着色（Intrinsic Staining）」，例如四環素染色、氟斑齒或根管治療後齒質變暗，任何物理性摩擦或家用美白產品均無法見效。此類情況須經專業評估，轉介冷光美白、內部漂白或陶瓷貼片等進階美學治療。

做好3點從根本預防孩童牙漬形成

孩童的齒面清潔重在「養成習慣」與「定期維護」，而非仰賴危險捷徑。

1.落實標準口腔清潔流程

每日至少兩次使用含氟牙膏（依年齡控制用量） 配合軟毛牙刷，徹底清潔齒面；同時確實使用牙線清除鄰接面牙菌斑，這是預防色素沉積的根本。

2.飲食習慣管理與即時清潔

減少醬油、咖喱、深色果汁、含糖飲料等易染色食物的攝取頻率。進食後立即以白開水漱口，可大幅降低色素停留在齒表的時間。

3.固定每半年檢查牙齒

建議每 6 個月偕同孩子到牙科接受專業檢查與全口預防性潔治。切勿將市售工業用清潔用品放入孩子口中。