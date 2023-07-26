親子好去處｜東港城與您彈遊新加坡/歷險攀爬樂園/運動體驗館

天氣炎熱，不想與孩子在室外放電？以下整理了適合孩子放電的室內好去處，東港城「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」、Yum Me Play 兒童運動體驗館、Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園、The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party。除了可以消磨時間，有些活動大人也能參與！快與孩子過一個愉快、充滿回憶的暑假吧！



東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」

暑假將至，相信每個家庭都開始計劃出國旅遊，迎接久違3年的暑假海外旅行，帶小朋友出國放放電！今個暑假大家無需舟車勞頓，便可輕鬆在將軍澳東港城預覽多個新加坡必遊景點，感受新加坡獨有魅力。由2023年7月13日至9月3日，東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，誠意打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡，圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動！當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈，讓你一邊認識多個新加坡的著名景點，一邊盡情放電！

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東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期 「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」活動詳情：

日期︰2023年7月13日至9月3日

時間︰上午 10 時至晚上8 時（每日10節；每節50分鐘，敬請提前10分鐘到達以完成進場手續；每節玩樂時間結束後將進行10分鐘清潔）

地點︰將軍澳東港城一樓中庭

正式發售：即日起至9月3日（或至售完即止）

門票售價：

平日門票（只適用於星期一至五；公衆假期除外）



親子套票（包一大一小）：$188

小童或額外成人門票（一人票）：$108

周末及假日門票（只適用於星期六、日及公衆假期）



親子套票（包一大一小）：$238

小童或額外成人門票（一人票）：$138

•未滿2歲的幼兒與已付門票的小朋友及成人陪伴下一起入場免費

•親子套票包括1位2-12歲小朋友（身高120cm以下）及1位18歲以上成人同時入場

•小童或額外成人門票只適用於2-12歲小童（身高達120cm或以上）或1位已購買親子套票的額外18歲以上成人使用

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【01空間優惠】Yum Me Play 兒童運動體驗館｜獨家工作坊套票低至85折

Yum Me Play 於沙田新城市廣場旗艦店推出全新STEAM沈浸式體驗「運動體驗館」，為 3 - 12歲小朋友而設，以科技帶動的運動主題體驗，是印證品牌承諾、致力培養未來領袖 6 種核心技能的重點活動。

啟發自 18 洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了 18 項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張，更可享受VirCube免費體驗，走進這個 Yum Me Play 獨家、沈浸式 XR 延展實景的嶄新系統，進一步鞏固學習成果。

小朋友可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。「運動體驗館」透過 4 個重點學習元素，掌握 6 種裝備未來的技能，包括創意及想像、好奇心和發問技巧、數碼素養、前瞻及設計思維、讀寫能力、以及邏輯思維。專區包括：「玩• 樂• 學」，以VirCube科技讓小朋友走進由虛擬實景和三位視覺技術交織的世界，親歷他們有興趣的運動項目。

另外，還有「創建工坊」鼓勵小朋友了解運動背後的原理和科學，並利用不同工具研發可以提升運動員表現的方法；「創意表達」提供各種有趣的運動主題手作機會，培養小朋友的創意。

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門票優惠﹝工作坊於現場選擇，選項如下﹞

星期一至五



JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)：HK$338﹝原價：HK$398﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)：HK$406﹝原價：HK$478﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)：HK$492﹝原價：HK$578﹞

星期六、日及公眾假期



JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)：HK$398﹝原價：HK$468﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)：HK$465﹝原價：HK$548﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)：HK$550﹝原價：HK$648﹞

現場選擇的工作坊包括以下選項 (一節工作坊為 45 分鐘)

HK$200工作坊選項包括：

1. 秘密訊息串珠工作坊 (小) 或

2. WonderHat工作坊 或

3. 水晶雪花球工作坊

HK$280工作坊選項包括：

1. 秘密訊息串珠工作坊 (大) 或

2. 專屬寶箱工作坊

HK$380工作坊選項包括：

1. 製作手工皂工作坊 或

2. 製作泡泡浴皂工作坊 或

3. 打造玻璃盆栽工作坊

(1位成人+1位小童)

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T.O.P This is Our Place 「搞甚麼飛機」

旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place（以下簡稱T.O.P）於即日起至8月31日舉行「搞甚麼飛機」消費獎賞活動，顧客憑消費玩遊戲即可贏走合共總值近50萬元、超過2,000份豐富禮物，包括雙人來回東京機票、NintendoBadge Registered outline Switch主機及PlayStationBadge Registered outline5主機！活動期間顧客於商場即日以電子消費每滿200元可換領「搞甚麼飛機」遊戲機會一次，每套單據最多可換領遊戲機會五次！隨時贏走雙人來回東京機票，由旺角T.O.P直飛日本澀谷不是夢。

放紙飛機贏走50萬元禮物

顧客可憑每個遊戲機會換取指定數量的紙飛機參加遊戲，只須將紙飛機投入指定位置，即可獲得獎賞，投入位置等級越高，獎賞越豐富。當中等級最高的「第四級」獎賞包括雙人來回東京機票、NintendoBadge Registered outline Switch主機及PlayStationBadge Registered outline5主機。其他等級的獎賞包括行李箱及其他獎品，以及價值超過25萬元的T.O.P 商戶禮物及現金券，消費愈多獲獎機會愈多。此外，顧客追蹤T.O.P Instagram 帳戶（topmongkok）或微信公眾號（TOPHK），即可獲額外一次遊戲機會。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

旅客有賞

旅客親臨T.O.P 3樓的客戶服務台出示旅遊證件（不包括香港特別行政區護照、港澳居民來往內地通行證、英國國民（海外）護照），即可免費換領「搞甚麼飛機」行李牌一個。

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T.O.P「搞甚麼飛機」消費獎賞活動詳情：

活動推廣日期：即日起至2023年 8月31日

活動時間：下午3時至8時

遊戲機會換領地點：T.O.P客戶服務台@3/F

Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園

位於荃灣PLAZA 88，佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，為您帶來獨一無二的親子歷險體驗！讓小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下，從玩樂中學習新技能，感受最原始的快樂！ 1998年於保加利亞創立的Walltopia，為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌，是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為您及您的小朋友提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

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開放時間

星期一-星期四: 11:00-20:00

星期五：12:00-21:00

星期六 / 星期日 / 公眾假期：10:00-21:00

地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖

【01空間優惠價】👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

門票及價錢：星期一至五 (非公眾假期)

[獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品, 更多資訊在文底)： HK$496 (原價: HK$516)

一人票： HK$248

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$378

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$626

10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)

[獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品, 更多資訊在文底)： HK$596 (原價: HK$616)

一人票： HK$298

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$448

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人)：HK$746

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The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party

Sooper Yoo 首次與人氣卡通人物藍精靈 （THE SMURFS）聯手呈獻藍精靈的夢幻世界，與小朋友歡度今個夏日！一起化身藍精靈偵探並完成所有任務，協助精靈爸爸尋回七隻消失的藍精靈！

Sooper Yoo 通過不同刺激身心的遊戲，幫助小朋友的腦筋和大小肌肉得到全面啓發！在這裡，Sooper Yoo 除了有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有讓小朋友與科技互動的運動比賽，無論是通過高速光線測試小朋友的反應能力，又或是與虛擬動物賽跑，每個挑戰都想小朋友激發創意和創造力。

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地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）

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慈雲山中心 x Fueki DIY 快楽製造所

領展旗下慈雲山中心由7月21日起至10月2日，呈獻全港首個「Fueki DIY快楽製造所」。可愛度滿分、色彩鮮艷的日本至萌人氣文具品牌角色Fueki 君（漿糊仔）聯同慈雲山中心可愛吉祥物Dreamy Friends齊齊現身，為大家帶來歡樂。會場設有四大打卡場景包括：「Fueki DIY 快楽製造所」打卡場景裝置、包羅萬有的「Fueki x Dreamy Friends の自撮影写真館」、戶外的「大型の空気Fueki君」及「五顔六色Fueki DIY工作坊」。

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「Fueki DIY 快楽製造所」活動詳情：

日期：2023年7月21日至10月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點： Fueki DIY 快楽製造所：5樓

Fueki x Dreamy Friendsの自撮影写真館：2樓202A及B舖

大型の空気Fueki 君：3樓室外位置（近毓華街入口）