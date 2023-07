親子好去處｜東港城與您彈遊新加坡/歷險攀爬樂園/運動體驗館

天氣炎熱,不想與孩子在室外放電?以下整理了適合孩子放電的室內好去處,東港城「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」、Yum Me Play 兒童運動體驗館、Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園、The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party。除了可以消磨時間,有些活動大人也能參與!快與孩子過一個愉快、充滿回憶的暑假吧!



東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」

暑假將至,相信每個家庭都開始計劃出國旅遊,迎接久違3年的暑假海外旅行,帶小朋友出國放放電!今個暑假大家無需舟車勞頓,便可輕鬆在將軍澳東港城預覽多個新加坡必遊景點,感受新加坡獨有魅力。由2023年7月13日至9月3日,東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期,誠意打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡,圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺,糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動!當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈,讓你一邊認識多個新加坡的著名景點,一邊盡情放電!

東港城 x Kiztopia x新加坡旅遊局 x 新航假期 「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」活動詳情:

日期︰2023年7月13日至9月3日

時間︰上午 10 時至晚上8 時(每日10節;每節50分鐘,敬請提前10分鐘到達以完成進場手續;每節玩樂時間結束後將進行10分鐘清潔)

地點︰將軍澳東港城一樓中庭

正式發售:即日起至9月3日(或至售完即止)

門票售價:

平日門票(只適用於星期一至五;公衆假期除外)



親子套票(包一大一小):$188

小童或額外成人門票(一人票):$108

周末及假日門票(只適用於星期六、日及公衆假期)



親子套票(包一大一小):$238

小童或額外成人門票(一人票):$138

•未滿2歲的幼兒與已付門票的小朋友及成人陪伴下一起入場免費

•親子套票包括1位2-12歲小朋友(身高120cm以下)及1位18歲以上成人同時入場

•小童或額外成人門票只適用於2-12歲小童(身高達120cm或以上)或1位已購買親子套票的額外18歲以上成人使用

【01空間優惠】Yum Me Play 兒童運動體驗館|獨家工作坊套票低至85折

Yum Me Play 於沙田新城市廣場旗艦店推出全新STEAM沈浸式體驗「運動體驗館」,為 3 - 12歲小朋友而設,以科技帶動的運動主題體驗,是印證品牌承諾、致力培養未來領袖 6 種核心技能的重點活動。

啟發自 18 洞高爾夫球場的設計,「運動體驗館」加插了 18 項關卡挑戰,引導小朋友打開既有思維,盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。完成所有關卡後,小朋友將會獲得證書乙張,更可享受VirCube免費體驗,走進這個 Yum Me Play 獨家、沈浸式 XR 延展實景的嶄新系統,進一步鞏固學習成果。

小朋友可以試玩8種非主流運動,例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時,他們亦會接觸與運動相關的科技和職業,透徹了解這個價值數十億美元的行業。「運動體驗館」透過 4 個重點學習元素,掌握 6 種裝備未來的技能,包括創意及想像、好奇心和發問技巧、數碼素養、前瞻及設計思維、讀寫能力、以及邏輯思維。專區包括:「玩• 樂• 學」,以VirCube科技讓小朋友走進由虛擬實景和三位視覺技術交織的世界,親歷他們有興趣的運動項目。

另外,還有「創建工坊」鼓勵小朋友了解運動背後的原理和科學,並利用不同工具研發可以提升運動員表現的方法;「創意表達」提供各種有趣的運動主題手作機會,培養小朋友的創意。

門票優惠﹝工作坊於現場選擇,選項如下﹞

星期一至五



JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童):HK$338﹝原價:HK$398﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童):HK$406﹝原價:HK$478﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童):HK$492﹝原價:HK$578﹞

星期六、日及公眾假期



JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童):HK$398﹝原價:HK$468﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童):HK$465﹝原價:HK$548﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童):HK$550﹝原價:HK$648﹞

現場選擇的工作坊包括以下選項 (一節工作坊為 45 分鐘)

HK$200工作坊選項包括:

1. 秘密訊息串珠工作坊 (小) 或

2. WonderHat工作坊 或

3. 水晶雪花球工作坊

HK$280工作坊選項包括:

1. 秘密訊息串珠工作坊 (大) 或

2. 專屬寶箱工作坊

HK$380工作坊選項包括:

1. 製作手工皂工作坊 或

2. 製作泡泡浴皂工作坊 或

3. 打造玻璃盆栽工作坊

(1位成人+1位小童)

T.O.P This is Our Place 「搞甚麼飛機」

旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place(以下簡稱T.O.P)於即日起至8月31日舉行「搞甚麼飛機」消費獎賞活動,顧客憑消費玩遊戲即可贏走合共總值近50萬元、超過2,000份豐富禮物,包括雙人來回東京機票、NintendoBadge Registered outline Switch主機及PlayStationBadge Registered outline5主機!活動期間顧客於商場即日以電子消費每滿200元可換領「搞甚麼飛機」遊戲機會一次,每套單據最多可換領遊戲機會五次!隨時贏走雙人來回東京機票,由旺角T.O.P直飛日本澀谷不是夢。

放紙飛機贏走50萬元禮物

顧客可憑每個遊戲機會換取指定數量的紙飛機參加遊戲,只須將紙飛機投入指定位置,即可獲得獎賞,投入位置等級越高,獎賞越豐富。當中等級最高的「第四級」獎賞包括雙人來回東京機票、NintendoBadge Registered outline Switch主機及PlayStationBadge Registered outline5主機。其他等級的獎賞包括行李箱及其他獎品,以及價值超過25萬元的T.O.P 商戶禮物及現金券,消費愈多獲獎機會愈多。此外,顧客追蹤T.O.P Instagram 帳戶(topmongkok)或微信公眾號(TOPHK),即可獲額外一次遊戲機會。禮品數量有限,先到先得,換完即止。

旅客有賞

旅客親臨T.O.P 3樓的客戶服務台出示旅遊證件(不包括香港特別行政區護照、港澳居民來往內地通行證、英國國民(海外)護照),即可免費換領「搞甚麼飛機」行李牌一個。

T.O.P「搞甚麼飛機」消費獎賞活動詳情:

活動推廣日期:即日起至2023年 8月31日

活動時間:下午3時至8時

遊戲機會換領地點:T.O.P客戶服務台@3/F

Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園

位於荃灣PLAZA 88,佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ,樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成,場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區,為您帶來獨一無二的親子歷險體驗!讓小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下,從玩樂中學習新技能,感受最原始的快樂! 1998年於保加利亞創立的Walltopia,為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌,是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備,所使用產品及物料,均取得歐盟標準認證,在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導,為您及您的小朋友提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

開放時間

星期一-星期四: 11:00-20:00

星期五:12:00-21:00

星期六 / 星期日 / 公眾假期:10:00-21:00

地址:荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖

門票及價錢:星期一至五 (非公眾假期)

[獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品, 更多資訊在文底): HK$496 (原價: HK$516)

一人票: HK$248

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$378

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$626

10次共享套票:$1,998

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)

[獨家] 二人票連 $20 現金券 (*不限制購買任何產品, 更多資訊在文底): HK$596 (原價: HK$616)

一人票: HK$298

親子票 (一位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$448

親子票 (兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人):HK$746

The Smurfs with Sooper Yoo Summer Party

Sooper Yoo 首次與人氣卡通人物藍精靈 (THE SMURFS)聯手呈獻藍精靈的夢幻世界,與小朋友歡度今個夏日!一起化身藍精靈偵探並完成所有任務,協助精靈爸爸尋回七隻消失的藍精靈!

Sooper Yoo 通過不同刺激身心的遊戲,幫助小朋友的腦筋和大小肌肉得到全面啓發!在這裡,Sooper Yoo 除了有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮,還有讓小朋友與科技互動的運動比賽,無論是通過高速光線測試小朋友的反應能力,又或是與虛擬動物賽跑,每個挑戰都想小朋友激發創意和創造力。

地址:香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓(港鐵香港大學站C2出口)

慈雲山中心 x Fueki DIY 快楽製造所

領展旗下慈雲山中心由7月21日起至10月2日,呈獻全港首個「Fueki DIY快楽製造所」。可愛度滿分、色彩鮮艷的日本至萌人氣文具品牌角色Fueki 君(漿糊仔)聯同慈雲山中心可愛吉祥物Dreamy Friends齊齊現身,為大家帶來歡樂。會場設有四大打卡場景包括:「Fueki DIY 快楽製造所」打卡場景裝置、包羅萬有的「Fueki x Dreamy Friends の自撮影写真館」、戶外的「大型の空気Fueki君」及「五顔六色Fueki DIY工作坊」。

「Fueki DIY 快楽製造所」活動詳情:

日期:2023年7月21日至10月2日

時間:上午10時至晚上10時

地點: Fueki DIY 快楽製造所:5樓

Fueki x Dreamy Friendsの自撮影写真館:2樓202A及B舖

大型の空気Fueki 君:3樓室外位置(近毓華街入口)