廚房、浴室4位置易令小孩遭燒燙傷！冬天沖涼「應加熱的」非水溫

冬季到來，家中使用電器、準備熱食或泡澡情形增加，但這些溫暖也可能成為隱藏的危險。台灣國民健康署提醒家長，廚房、餐桌、客廳和浴室是家中4大兒童燒燙傷高風險場域。



冬天來到，家居4個場域要特別留神，免得孩子遭受燒燙傷：（按圖了解）



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廚房：遠離幼兒活動空間

家長應確保廚房與幼兒活動區域分開，避免讓孩子在烹飪時接近廚房。國民健康署特別提醒家長切勿抱着幼兒同時烹飪，以免熱油濺出或滾水灑出，並應將鍋柄朝內轉動，避免孩子因好奇而拉扯導致燙傷。

餐桌：避免使用桌巾

用餐時，餐桌上不應使用桌巾或桌布，避免好奇的兒童拉扯造成熱食掉落，導致燙傷。家長也應注意將熱飲和熱食放置在孩子接觸不到的地方。

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客廳：高溫電器置於兒童接觸不到之處

客廳中常見的高溫物體，如蒸汽熨斗、電棒捲、吹風機等，應將這些物品放置在高處或使用防護裝置，確保孩子無法接觸。

浴室：先放冷水再加入熱水

洗澡水應先放冷水再放熱水，水溫不得超過40度，讓幼兒下水前家長應先用手背試水溫。若天氣寒冷，應提高室內溫度，而非提高水溫。此外，家長切勿將幼兒獨自留在浴室內，以免發生意外。

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