龍B講座｜嬰兒燙傷擦藥膏可致二度創傷 前護士教應這樣處理

嬰兒燙傷為他們擦燙火膏，原來可致二度創傷。嬰兒發燒有機會伴隨痙攣，家長可以怎樣處理？早前《香港01》旗下「01親子」舉行「龍年新手爸媽講座」，邀請前兒童深切治療部專科護士何穎恩姑娘Vivian教大家小朋友發燒、痙攣、燙傷時應如何處理。



嬰兒發燒四大原因 用口探測量結果未必準確

Vivian指幾乎每位小朋友嬰兒期間會出現發燒，導致嬰兒發燒有4個原因，分別是出牙；感冒；病菌感染；注射疫苗後出現的反應，只要知道發燒的原因就容易處理。嬰兒出牙時，牙肉會感到不適，把物件放在口中咬，可能會引致病菌感染而生病。Vivian話如果因感冒或病菌感染而發燒，應馬上帶嬰兒看醫生。如果嬰兒是注射疫苗後出現發燒的反應，只需服用退燒藥就可以。Vivian建議用耳探的方式去探查溫度，不建議用口探的方式，因為嬰兒不懂得含着溫度計。

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嬰兒痙攣初次必須送院檢查 建議拍片記錄抽搐狀況

嬰兒發燒且出現抽搐、神情呆滯、持續高燒不退、持續嘔吐、呼呼困難、咀唇發紫、脱水現象，其中兩項或以上的症狀需直接入醫院。Vivian指除了服食藥物，亦可利用物理的方法幫嬰兒降溫，例如用温水抹身，重點必抹耳背、頸、腋下、背部大椎位及大腿內側，或者多喝水和母乳補充能量及體液。另外Vivian建議需記錄嬰兒服藥、喝水、排尿時間和次數，以便為嬰兒補充水份，及將病情準確告訴醫生。

嬰兒發燒有機會伴隨痙攣，若小朋友第一次出現痙攣情況，必須送院。痙攣是部份細胞過度活躍，無法控制肌肉的運動，通常持續1至2分鐘。嬰兒痙攣不應移動他們，只需移開周圍物件，避免因碰撞而受傷，同時觀察抽搐時的姿勢和形態。Vivian話最好拍下嬰兒痙攣時的影片，因為家長未必能準確表達狀況給醫生。第一次發生痙攣必須送院，讓醫生為嬰兒做詳細檢查有沒有其他疾病。

兒童燙傷擦藥膏不一定有幫助 前護士教沖水ＯＯ分鐘就好

小朋友皮膚幼嫩，被燙傷傷勢可以非常嚴重，但如果及時處理可以將傷勢大大降低。Vivian教小朋友燙傷後，應立即沖水20分鐘降溫消腫，再把小手浸在水裏，大概10分鐘。若不幸出現水泡，不應胡亂擦藥膏。Vivian提到不應擦燙火膏，因為出現傷口要避免接觸細菌。燙火膏若開封一段時間，裏面可能有細菌，使用後可造成傷口二度創傷。所以小朋友燙傷只需沖水急救，再用消毒紗布或保鮮紙包裹然後送院處理。Vivian強調小朋友燙傷必須送院，因燙傷的傷口在小朋友身上，佔的比例可以相當大，需好好處理。

Vivian最後呼籲大家都希望小朋友不要受傷，如果大家能將緊急應對方法記在心裡，並時刻警覺，意外發生時都可以將傷害降到最低。

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