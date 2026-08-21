幼稚園資助2026︱津貼最高$4650 一文睇清申領兩大資助附入息要求

幼稚園學生資助｜育兒及教育開支龐大，為減輕家長為子女提供學前教育的負擔，學生資助處推行「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」及「幼稚園學生就學開支津貼」。為方便各位家長，學資處已實行「一表申請兩大資助」，只需在申請表上勾選一個選項即可同步完成資格評估。本文即可睇清申請資格、入息審查標準、最高資助金額、遞交方式及重要截止日期。



兩大資助計劃特色及申請資格

學生資助處為有經濟需要的家庭提供以下兩項學前資助計劃：

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃：

以學費減免方式提供資助，適用於就讀合資格幼稚園（K1至K3）或幼兒中心（0至3歲組別）全日制託管服務的學童。

幼稚園學生就學開支津貼：

用以支付學童的幼稚園教育及學習開支，適用於就讀合資格幼稚園（K1至K3，包括半日制及全日制）的學童（幼兒中心學童不適用）。

學生資助處推行「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」及「幼稚園學生就學開支津貼」。（資料圖片）

申請資格及對象限制

有意申請的學生及申請人必須符合以下各項資格要求：

學生資格：

- 必須為未婚的香港居民；

- 擁有香港居留權、入境權或不附帶任何逗留條件（逗留期限除外）的有效香港居留許可，並須提供相關證明文件副本；

- 就讀符合個別資助計劃所列類別的學校。

註：只持旅遊簽證、雙程通行證、學生簽證，或父／母持學生簽證或旅遊簽證來港的學生均不符合資格。

申請人資格：

- 須為申領資助學生的父／母，或是根據香港法例第13章《未成年人監護條例》下認可的監護人。若由非父母人士提交，必須詳細解釋原因並提供證明。

- 接受全日制幼兒中心服務的兒童（0至2歲及2至3歲組別），家庭除須通過入息審查外，亦須在同一段評估期內通過「社會需要」審查。

註：正領取綜援的家庭，若子女入讀幼稚園或幼兒中心，應直接向社署申領就學津貼，毋須向學資處申請；若子女並無申領綜援，則可向學資處遞交申請。

2026/27學年資助金額一覽

每名合資格的幼稚園學生在同一個學年內只可獲發就學開支津貼一次，轉校不會獲發第二次津貼。

幼稚園學生就學開支津貼額（2026/27學年）：

- 全額（100%）：$4,650

- 3/4額（75%）：$3,488

- 半額（50%）：$2,325

各級最高學費及膳費減免額 （參考2025/26學年數據，新學年額度將於2026年9月中下旬公布）： 班級／組別 全額（100%） 3/4額（75%） 半額（50%） 幼稚園半日制（全年學費） $11,690 $8,768 $5,845 幼稚園全日制（全年學費，未連膳費） $30,390 $22,793 $15,195 幼兒中心 0-2歲組（每月連膳費） $6,745 $5,059 $3,373 幼兒中心 2-3歲組（每月連膳費） $8,376 $6,282 $4,188

全日制幼稚園班級每名學童每月最高膳費減免額為 631 元。

入息審查標準及醫療開支扣減

所有申請均須接受「調整後家庭收入」（AFI）機制審查，2026/27學年的收入組別界線如下：

0 至 46,292元：獲發全額（100%）資助

46,293 至 56,707元：獲發 3/4額（75%）資助

56,708 至 89,515元：獲發半額（50%）資助

超過 89,515元：不合資格

註：「調整後家庭收入」並非家庭每月平均收入。若家庭成員為長期病患者或永久喪失工作能力人士，申請人可提交2025年4月1日至2026年3月31日期間的醫療單據及醫生證明申請扣減，2026/27學年每名成員扣減上限為全年 24,250 元。

（Freepik）

申請方法、截止日期及結果公布

學資處會約於2026年7月初起經幼稚園/幼兒中心，向新申請人派發申請表格及「學校證明書」。家長可於網上填寫電子表格，或以紙本方式遞交申請。

網上申請︰

以「智方便」或用戶名稱和密碼登入「職學戶互通」，或根據「建立『職學戶互通』帳戶以取得預填表格步驟」中的步驟建立其「職學戶互通」帳戶及進行身份確認，再經「職學戶互通」開啟已預載其申請資料的電子表格，並於填妥預填電子表格及上載所需證明文件後一併遞交申請。

紙本申請︰

使用學資處發出的紙本預填表格及回郵信封，把填妥的申請表連同相關證明文件副本一併寄回學資處（尖沙咀郵箱96824號）。

新申請人須於2026.8.31前填妥

有意在2026/27學年申請學前學生資助的新申請人，應盡快將填妥的申請表格經網上遞交或直接寄回學資處，並於2026年8月31日前將填妥的「學校證明書」呈交入讀學校辦理。所有申請最遲必須於學期完結前或2027年8月15日（以較早者為準）送抵學資處，否則即使符合資格一般亦不會獲批。

結果公佈及發放安排

結果公佈：

持續申請人最快約由2026年8月起獲發結果通知書；新申請人則由約9月起或接獲申請後約2個月內發出。如需提出重新評估，應於結果發出後1個月內以書面提出，覆核需時約3個月。

津貼發放安排：

就學開支津貼最早會於2026年9月底起，以自動轉帳方式存入戶口（過帳代號一般為「WFSFAA-Grant-KG(SFO)」）。

學費減免發放安排：

學費減免款項會於結果通知書發出後約10個工作天內，直接撥給幼稚園/幼兒中心安排發放。如有疑問，可致電學資處熱線2802 2345查詢。