財政預算案2026｜跨黨派建議增子女免稅額、兒童醫療券、育兒津貼

財政預算案2026｜子女免稅額、兒童醫療券、育兒津貼成為社會焦點，明天財政預算案2026正式公布，到底政府為「谷生仔」會新推行甚麼政策？學生津貼會否被重啟?



香港現行生育政策

子女免稅額，每名子女可申請130,000元的免稅額，並且在每名新生子女出生的課稅年度，免稅額可額外增加130,000元。從2026/27課稅年度開始，每名子女出生後的首兩年可享有雙倍免稅額，合共可扣減HK$260,000。

「新生嬰兒獎勵金」，政策為期三年，合資格嬰兒在 2023 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 24 日 期間（包括首尾兩天）於香港出生，即可獲2萬元津貼。該計劃將於 2026 年 10 月 24 日 正式屆滿，是次財政預算案，大家最關心就是該計劃是否會續期。

檢視子女免稅額調整空間

陳茂波早前公開表示明白大眾訴求，更承諾會全面檢視稅務及子女免稅額等政策，評估是否有調整空間。不過，他重申在資源分配上，仍需在多方面取得平衡。

參考跨黨派生育政策的各項建議

目前，各個政黨分別都針對子女免稅額作出建議。例如工聯會，建議首名子女免稅額18萬，第二名額外增加免稅額36萬；另外，有政黨更要求重啟學生津貼、增設兒童醫療券及提升生育獎勵金。

立法會議員管浩鳴：兒童醫療券

建議設立每年2,000元的「兒童醫療券」，專用於牙科、疫苗接種等基層醫療服務，以減輕家庭負擔。他指香港兒童健康保障不足，此措施或可縮短專科輪候時間，並加強預防性醫療體系。若以全港約100萬名18歲以下兒童計算，預計每年開支約20億元，長遠來說能降低後期醫療成本。

民健聯：子女免稅額、外傭扣稅

民建聯建議將子女免稅額由現時的13萬元上調至15萬元，並且容許有超過一名子女的父母分別申索個別子女的免稅額。同時，民建聯更建議延長初生子女可享額外免税額的期限，由現時兩年增至三年。

此外，民建聯指很多家庭都會聘請外籍家庭傭工，增設「聘請外傭開支扣稅額」或有助減少家庭負擔壓力。

新民黨：新生嬰兒獎勵金累進制、兒童醫療券

新民黨建議，引入新生嬰兒獎勵金累進制，進一步鼓勵生育。對生育第二胎的家庭發放多50%的獎勵金，即3萬元，其後每多一胎遞增30%獎勵金。

另外，望增設兒童醫療券，每年向12歲以下兒童發放2000元的醫療券；同時，建議政府重啟$2500學生津貼。

工聯會：子女免稅額為「累進式」、育兒津貼

工聯會指足夠的經濟誘因對鼓勵生育非常重要，建議子女免稅額為「累進式」。首名子女維持18萬元免稅額，第二名額外加36萬元（總額達54萬元），第三名額外加54萬元（總額達108萬元）。

持續性育兒津貼，向0至3歲兒童的家長，每月發放2,000元育兒津貼；優化「學校書簿津貼」資格審查，以及調升「全方位學習及姊妹學校津貼」，幫助家長減輕經濟壓力。