教科書新學年平均加價3.6%家長呻書簿費貴！即看書簿津貼申請方法

新學年教科書又加價！教育局最新資料顯示，2026/27學年課本平均加價約3.6%，部分小學課本加幅更超過9%。有家長分享，兩名子女新學年的書簿費合計接近7,000元。以下整理學校書簿津貼的計劃詳情及申請方法，有需要的家長可以參考。



新學年教科書平均加價約3.6%

教育局早前更新「適用書目表」，列出2026/27學年各出版社的教科書價格。新學年的課本平均加價約3.6%，只有大約兩成的課本維持原價。教育局解釋加幅與整體通脹大致相若，不過對每年都要購買課本的家庭來說，書簿費仍是一筆負擔不小的開支。

小學科學科新課本升幅逾9%

隨着小學課程改革，教育局將常識科分拆成人文科及科學科，當中部分教科書都有加價。科學科的課本升幅較為明顯，例如《現代小學科學》每冊由 $87加至 $95，升幅約9.2%。其他科學課本的升幅亦有4%至5%。

高中多個主要科目教科書加價 部分升幅達7%

中學方面，高中的多個主要科目教科書同樣加價。中文科部分課本每冊加價約 $15至 $16，其中《啟思新高中中國語文》售 $335，升幅有約5%；數學必修部分的《高中牛津數學新世代》則由 $309增加至 $324，升幅約4.9%。至於高中企業、會計與財務概論科的部分課本升幅更多達7%。新學年不少科目的課本價格均有上調，加重許多家庭的書簿費開支。

家長分享新學年書簿費 兩名子女開支近$7,000

不少家長都在社交平台分享新學年購買教科書的開支。有家長反映，孩子升小六，一個學期的書簿費已達 $3200，一年便要花費 $6400。另外亦有家長分享，家中有兩名孩子，一位升中二，書簿費 $4000；一位升中五，書簿費亦要 $2900，兩人合計接近7,000元。對有多個子女的家庭來說，負擔尤其明顯。

教育局早前更新「適用書目表」，列出2026/27學年各出版社的教科書價格。新學年的課本平均加價約3.6%，只有大約兩成的課本維持原價。（潘耀昇攝）

2026/27學年學校書簿津貼

學校書簿津貼計劃為就讀於官立學校、資助學校、按位津貼學校及直接資助計劃下的本地學校而有經濟需要的小一至中六學生提供津貼，以支付必須的書簿費用及各項就學開支。

評估方法

入息審查以「調整後家庭收入」機制評定申請人的資助資格及幅度，採用的算式如下：

調整後家庭收入 ＝ 家庭全年總收入 ÷（家庭成員人數 + 1）



資助幅度

2026/27學年「調整後家庭收入」資助幅度：

‧ 0至46,292元：全額資助

‧ 46,293至89,515元：半額資助

‧ 超過89,515元：不合資格（申請不成功）

津貼金額

2026/27學年學校書簿津貼金額 年級 半額津貼 全額津貼 小一至小六 $ 2,753 $ 5,506 中一至中三 $ 2,806 $ 5,612 中四 $ 2,802 $ 5,604 中五 $ 2,568 $ 5,136 中六 $ 1,724 $ 3,448

申請方法

‧ 網上申請：透過「職學戶互通」網上系統填寫及遞交電子申請表格，並上載所需證明文件。

‧ 紙本申請：下載及填妥申請表格，連同所需證明文件以紙本方式寄回學資處。

申請時間：2026/27學年的申請建議於2026年5月31日或之前提交；6月1日或之後遞交的申請會較遲處理及發放資助。