財政預算案2026｜陳茂波提升子女免稅額 未提兒童醫療券/育兒津貼

財政預算案2026｜子女免稅額、兒童醫療券、育兒津貼成社會話題，今天(25日) 陳茂波宣佈財政預算案2026，回應香港生育政策，當中只提升子女免稅額、已婚人士免稅額等等。未有回應跨政黨早前就生育政策的建議，包括兒童醫療券、育兒津貼、新生嬰兒獎勵金、外傭扣稅。



財政預算案2026【1】子女免稅額提升

把子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人。

財政預算案2026【2】已婚人士免稅額

婚人士免稅額由264,000元增加至29萬元，約有二百零九萬名納稅人受惠。

財政預算案2026【3】基本免稅額及單親免稅額

個人免稅額及單親免稅額由132,000元增加至145,000元。

財政預算案2026【4】供養父母

1. 供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由50,000元增加至55,000元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；

2. 供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由25,000元增加至27,500元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及

3. 父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元。

財政預算案2026【5】稅務寬免

1. 寬減2025/26課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元

2. 寬減2025/26課稅年度100%的利得稅，上限為3,000元

財政預算案2026【6】差餉寬免

1. 寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，每季上限500元

2. 寬減2026/27年度首兩季的非住宅物業差餉，每季上限500元

財政預算案2026【7】綜援/長生津

1. 發放金額相當於一個月的綜援標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼

2. 在職家庭津貼計劃作出相若安排

回顧財政預算案前 各政黨就生育政策建議

立法會議員管浩鳴：兒童醫療券

建議設立每年2,000元的「兒童醫療券」，專用於牙科、疫苗接種等基層醫療服務，以減輕家庭負擔。他指香港兒童健康保障不足，此措施或可縮短專科輪候時間，並加強預防性醫療體系。若以全港約100萬名18歲以下兒童計算，預計每年開支約20億元，長遠來說能降低後期醫療成本。

民建聯：子女免稅額、外傭扣稅

民建聯建議將子女免稅額由現時的13萬元上調至15萬元，並且容許有超過一名子女的父母分別申索個別子女的免稅額。同時，民建聯更建議延長初生子女可享額外免税額的期限，由現時兩年增至三年。

此外，民建聯指很多家庭都會聘請外籍家庭傭工，增設「聘請外傭開支扣稅額」或有助減少家庭負擔壓力。

新民黨：新生嬰兒獎勵金累進制、兒童醫療券

新民黨建議，引入新生嬰兒獎勵金累進制，進一步鼓勵生育。對生育第二胎的家庭發放多50%的獎勵金，即3萬元，其後每多一胎遞增30%獎勵金。

另外，望增設兒童醫療券，每年向12歲以下兒童發放2000元的醫療券；同時，建議政府重啟$2500學生津貼。

工聯會：子女免稅額為「累進式」、育兒津貼

工聯會指足夠的經濟誘因對鼓勵生育非常重要，建議子女免稅額為「累進式」。首名子女維持18萬元免稅額，第二名額外加36萬元（總額達54萬元），第三名額外加54萬元（總額達108萬元）。

持續性育兒津貼，向0至3歲兒童的家長，每月發放2,000元育兒津貼；優化「學校書簿津貼」資格審查，以及調升「全方位學習及姊妹學校津貼」，幫助家長減輕經濟壓力。