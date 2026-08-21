政府5大家庭津貼懶人包！在職家庭津貼/新生兒獎勵　即睇申請教學

家庭津貼｜政府為減輕家庭的生活負擔推出不同津貼，可以幫補家庭日常開支。由生育、托兒，再到在職家庭，甚至重返職場的家長，都有相關津貼可以申請。以下盤點政府5大家庭福利津貼，一文睇清申請資格、津貼金額及申請方法！



盤點政府5大家庭津貼

1. 新生嬰兒獎勵金 今年10月底截止

為鼓勵市民生育嬰兒，政府會向合資格的父母，就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予二萬元的現金獎勵，計劃為期三年，於2026年10月24日截止。父母在為嬰兒辦理出生登記及申領出世紙時，可同時提交獎勵金的申請。

申領資格

1. 嬰兒須於2023年10月25日至2026年10月24日期間在香港出生。

2. 在遞交申請時，父母其中一方必須是香港永久性居民。

提交申請及時限

1. 必須由父或母本人提交申請及領取現金獎勵（不能授權他人代為申請或領取）。

2. 父母應於嬰兒出生42日內，在為嬰兒辦理出生登記時申請獎勵金；如未能的話，也要在嬰兒出生當天起計6個曆月之內提交申請。

申請方法

‧ 親身辦理：在出生登記處親身辦理出生登記及申領出世紙時，合資格父母可就獎勵金一併作出申請。

‧ 網上申請：使用者須先登記成為「智方便+」的用戶，使用入境處的網上辦理出生登記系統申請。

2. 幼兒中心家長津貼 無入息審查每月最高$1,000

社會福利署提供幼兒中心家長津貼，正接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒的家長，可經所屬全日制資助幼兒中心提交 ｢幼兒中心家長津貼｣ 申請，無需入息審查。每月可獲最高$1,000津貼。

申請方法

申請人需填妥夾附的同意書並經幼兒中心交回社會福利署辦事處。

發放方式

社會福利署會將「家長津貼」發放到子女入託的幼兒中心，直接資助幼兒的每月月費，直至幼兒離開全日制資助幼兒服務中心為止。

如幼兒期間轉至另一間資助幼兒服務中心，「家長津貼」會隨之轉至新幼兒中心並繼續發放。惟若幼兒在同一個月內先後入託不同幼兒中心，該月的「家長津貼」只會發放到第一間幼兒中心。

不合資格申請人士包括：

1. 正領取綜援計劃下的照顧兒童津貼，幼兒中心月費已全數由綜援支付；

2. 已獲其他政府資助而無須支付幼兒中心月費的家長，例如已獲「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」全數月費減免。

3. 長者生活津貼 每月可獲$4,345

長者生活津貼為65歲或以上有經濟需要的長者每月提供特別津貼，以補助他們的生活開支。長者生活津貼現時每月金額為4,345元。家長可為家中合資格的長者申請津貼。

申請資格（須符合所有條件）

1. 年滿65歲或以上。

2. 已成為香港居民最少七年，以及在緊接申請日期前已連續居港最少一年。

3. 申報資產及入息的水平沒有超過規定限額。

4. 不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼/傷殘津貼或綜合社會保障援助。

申請方法

‧ 親身申請：前往住址所屬的社會保障辦事處遞交申請

‧ 親友代辦：可由親友代為前往社會保障辦事處遞交申請

‧ 網上申請：透過網上表格提交申請

‧ 其他方式：可經電話、傳真、電郵或郵寄提出申請

‧ 轉介申請：可由政府部門或非政府機構轉介

近年，政府為減輕家庭的生活負擔推出不同津貼，可以幫補家庭日常開支。由生育、托兒，再到在職家庭，甚至重返職場的家長，都有相關津貼可以申請。（Freepik）

4. 在職家庭津貼計劃 每月更可領兒童津貼

「在職家庭津貼（職津）計劃」的目的是鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。職津計劃的申請以住戶為單位，申請住戶達到工時要求，並符合入息及資產限額，可以申領計劃下的基本津貼、中額津貼或高額津貼。

住戶成員工時合併計算：所有住戶成員的工時合併計算，申請人及住戶成員在同一月份可申報多於一份工作的時數。

入息及資產限額

政府早前已公布2026至2027年度的入息及資產限額，以下標準適用於2026年4月至2027年3月申領月份：

在職家庭津貼計劃 入息及資產限額 住戶人數 全額津貼 住戶每月入息上限 3/4額津貼 住戶每月入息上限 半額津貼 住戶每月入息上限 各項津貼 住戶資產上限 1人 12,500元 15,000元 17,500元 295,000元 2人 16,800元 20,100元 23,500元 400,000元 3人 21,000元 25,200元 29,400元 521,000元 4人 5人 26,500元 31,700元 37,000元 4人： 608,000元 5人： 675,000元 6人 27,600元 33,100元 38,600元 731,000元 7人 781,000元 8人 816,000元 9人 904,000元 10人 974,000元

津貼金額

每名合資格兒童還可以申領兒童津貼。視乎住戶入息，津貼以全額、3/4額或半額發放。合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）。

在職家庭津貼計劃 津貼金額 每月總工時 （小時） 每月每個住戶的津貼 每月每名兒童的津貼 144至168以下 （非單親住戶） 全額基本津貼：$1,150 3/4 額基本津貼：$863 半額基本津貼：$575 全額兒童津貼：$1,610 3/4 額兒童津貼：$1,208 半額兒童津貼：$805 36至54以下 （單親住戶） 168至192以下 （非單親住戶） 全額中額津貼：$1,380 3/4 額中額津貼：$1,035 半額中額津貼：$690 54至72以下 （單親住戶） 192或以上 （非單親住戶） 全額高額津貼：$1,610 3/4 額高額津貼：$1,208 半額高額津貼：$805 72或以上 （單親住戶）

申領期

申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月。合資格住戶須就每六個曆月的申領期提出申請。例如申請人擬申請1月至6月的津貼，申請需於當年7月1日至31日提交，如此類推。申領期不可重疊。

申請程序

1.領取申請表格

‧ 網上下載：透過在職家庭津貼辦事處網頁下載。

‧ 親身領取：於在職家庭津貼辦事處／轄下學生資助處索取。

2. 準備所需證明文件

所有申請：

‧ 所有住戶成員的香港身份證副本

‧ 所有住戶成員的住址證明

‧ 申請人收款銀行戶口的存摺或月結單

‧ 工作時數證明

‧ 住戶入息證明

‧ 住戶資產證明

申請兒童津貼：

‧ 15歲以下兒童：與申請人／住戶成員的關係證明（如香港出生證明書）

‧ 15至21歲就讀全日制非專上課程青年：與申請人／住戶成員的關係證明，及課程資料（正修讀中／小學者除外）、在學證明

3. 遞交申請表

‧ 網上系統：透過「職學戶互通」電子服務平台提交申請。

‧ 郵寄表格：把填妥的申請表格和工時、住戶入息及資產等證明文件，郵寄至「觀塘郵政局郵箱62600號（在職家庭及學生資助事務處 在職家庭津貼辦事處）」。如郵寄申請，信封上的郵戳日期會視作遞交申請的日期。請支付足額郵資及註明回郵地址。

‧ 親自投遞：需投遞到職津處轄下的在職家庭津貼辦事處／轄下學生資助處／勞工處各就業中心／社署福利辦事處的投遞箱。

4. 等待申請結果及發放津貼

完成處理申請後，申請人會收到書面的申請結果通知，而獲批的津貼會直接存入申請人的銀行帳戶內。

（Freepik）

5. 再就業津貼計劃 全職兼職都可申請最高$20,000

不少全職家長在子女逐漸長大後，都會考慮重新投入職場。無論計劃找全職還是兼職工作，只要符合資格，都可申請勞工處的「再就業津貼試行計劃」。每名合資格人士可獲最高20,000元。

為鼓勵40歲或以上人士重投就業市場，勞工處於2024年7月15日至2027年7月14日期間，推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，對象為連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上人士。

申請資格

參加計劃的人士必須符合以下所有條件：

1. 年滿40歲或以上。

2. 參加計劃前在香港連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作，包括受薪工作、自僱工作或經營業務。

3. 可在香港合法受僱，不包括來港就業、就讀、開辦或參與任何業務或以訪客身份在港逗留的人士。

4. 與僱主沒有親屬關係。

5. 並非受僱公司的東主、合夥人或董事。

申請流程

1. 登記計劃：在計劃網頁登記或遞交紙本登記表格，每位參加者於計劃推行期內只須登記一次。

2. 尋找工作：經不同途徑尋找工作。

3. 申報就業個案：參成功就業後，須於入職後1個月內，遞交《申報就業表格》作出申報，另外遞交《參加者承諾書》，以及工作證明，例如僱傭合約、工資紀錄、出勤紀錄或員工證件等。

4. 申請第一期津貼：連續完成6個月工作後，2個月內向勞工處遞交工作證明，以及第一期津貼的《再就業津貼申請表格》。

5. 申請第二期津貼：連續完成12個月工作後，2個月內向勞工處遞交工作證明，以及第二期津貼的《再就業津貼申請表格》。

津貼金額