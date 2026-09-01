9月新手爸媽講座｜贏柔軟貼膚綿被/安撫公仔/4合1奶瓶清洗機

《香港01》旗下「01親子」於2026年9月20日(星期日)再度舉辦「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包括「寶寶安睡實用貼士、預防媽媽產後抑鬱、守護孩子與家人的未來、香港媽媽跨境坐月子新選擇」等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送大獎環節。當天出席並完成上午場或下午場的家長有機會獲豐富福袋名額有限，登記從速。

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講座大獎【1】HealthBaby 柔軟貼膚綿被 及 嬰兒安撫公仔

HealthBaby柔軟貼膚棉被，純綿材質帶出柔軟舒適感，此材質溫和無刺激，呵護BB肌膚同時安撫寶寶。嬰兒安撫公仔質感柔軟舒服，小朋友抱緊後定必安全感十足，減少情緒波動。

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講座大獎【2】b&H Hygeia 4合1奶瓶清洗機

b&H Hygeia 4合1奶瓶清洗機集清洗、消毒、烘乾及儲存功能於一身。它採用55-70°C高溫及無死角旋轉噴淋徹底去除殘留奶漬與奶脂，並透過100°C高溫蒸氣有效殺滅99.99%細菌。此外，該清洗機設有智能烘乾功能以防止異味產生，更提供72小時長效抑菌儲存保護。大容量設計可同時放置6至8個奶瓶，為父母節省時間，方便實用。

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講座大獎【3】BOSCH 65厘米多門變溫雪櫃

從自由調溫、彈性容量到空氣潔淨，全方位貼合現代家庭生活，配備「MagicZone 隨心變調溫室」，支援 27 段溫度調節，更能彈性擴充至全港最大* 159L 冷凍空間，再結合高效抑菌除異味功能，讓一家人整理食材時更得心應手，輕鬆應對日常備餐和各種家庭聚會。