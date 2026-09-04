中秋節好去處2026｜12+賞月活動推介 花燈節/綵燈會/巨型燈飾打卡

中秋親子好去處2026｜中秋節將至！趁著中秋，除了與家人一同品嚐月餅，更是時候一起賞月，共享天倫之樂！今年香港設有不同的賞月活動，家長可以與小朋友打卡、玩燈籠，度過難忘愉快的中秋！



中秋賞月好去處2026【1】國際中秋綵燈匯

今年中秋節，香港旅遊發展局將於維多利亞公園首度舉辦「國際中秋綵燈匯」，除呈獻以南京傳統工藝打造的巨型綵燈外，更首度雲集來自20個國家的節慶綵燈，不單為綵燈會添上繽紛的國際元素，更把世界各地的綵燈故事與節慶特色帶到維園，展現香港為國際城市的獨特姿采。

搭配充滿生命力的本地非物質文化遺產⸺大坑舞火龍及康樂及文化事務署舉辦的本地中秋綵燈會，展現香港中西薈萃、多元共融的獨特節慶魅力。

國際中秋綵燈匯

日期：2026年9月17日至10月4日

時間：下午6:30至晚上11:00（亮燈時間）

*中秋節正日（9月25日）將延長亮燈時間至凌晨12時

地點：維多利亞公園一號足球場、模型船池對出步行徑、南亭廣場、噴水池廣場、模型船池



中秋賞月好去處2026【2】丙午年中秋綵燈會

康文署今年舉辦丙午年中秋綵燈會，內容豐富，除了展示不同主題的璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，並加入非物質文化遺產的元素如傳統花燈紮作展示等，與大眾共慶佳節。

丙午年中秋綵燈會

‧ 中秋綵燈會：

日期：2026年9月17日至9月27日

時間：下午6:30至晚上11:00（亮燈時間）

*中秋節正日（9月25日）將延長亮燈時間至凌晨12時

地點：維多利亞公園

‧ 中秋光影裝置：

日期：2026年9月17日至10月11日

地點：香港文化中心露天廣場

‧ 《關愛舞動迎國慶》共融演出：

日期：2026年9月27日

地點：香港文化中心露天廣場



中秋賞月好去處2026【3】大坑舞火龍

每年中秋節，大坑街頭都因舞火龍而熱鬧非凡。這項傳統可追溯至19世紀，當時居民以插滿線香的火龍驅趕疫症。時至今日，由300多位健兒引領一條點滿12,000枝長壽線香，全長67米的火龍，以及由小朋友舞動的LED小火龍，會穿梭大坑的大街小巷，祈求合境平安。這份團結精神一直傳承，吸引眾多市民和遊客慕名前來觀賞，一睹這項國家級非物質文化遺產的魅力，體驗珍貴的香港傳統。

大坑舞火龍

日期：2026年9月24日至26日

時間：晚上7:30至10:30

地點：香港島銅鑼灣大坑浣紗街至銅鑼灣道



中秋賞月好去處2026【4】元朗大橋街市「燈籠街」

每逢中秋，元朗大橋街市的香燭店變身成為「燈籠街」，掛上近千個造型百變的手紥燈籠。當中的金魚、飛機、兔仔款式都非常受歡迎。如果想感受另類的中秋節，或是與家人影相打卡，相信燈籠街是不錯的選擇。

元朗大橋街市「燈籠街」

地址：新界元朗橋樂坊2號



中秋賞月好去處2026【5】深水埗福榮街「燈籠街」

每逢中秋，深水埗福榮街將會化身成為「燈籠街」，不少精品店都會掛上近千個造型百變的手紥燈籠。從傳統的紙燈籠到現代的LED燈籠都非常受歡迎，若想為小朋友挑選一個心水的燈籠賞月，不妨到福榮街看看！

深水埗福榮街「燈籠街」

地址：深水埗福榮街（深水埗港鐵B2出口）



中秋賞月好去處2026【6】薄扶林村舞火龍

每逢中秋節（農曆八月十五）晚上，薄扶林村均舉行舞火龍活動。數十名健兒舞動火龍，在街巷巡遊，祈求合境平安。此活動已有百年歷史，活動的各環節包括火龍紮作、火龍開光、舞火龍巡遊，以及送火龍歸滄海等，均由社區成員參與，發揮著凝聚社區的功能。

薄扶林村舞火龍

日期：2026年9月25日

時間：有待公布

地點：薄扶林村、華富邨、瀑布灣公園



中秋賞月好去處2026【7】第四屆美孚饒館花燈節

Lifemart 與饒館及不同社區組織合作，透過舉辦免費手繪花燈工作坊，收集了 逾2000個 由市民參與繪畫的花燈，掛滿在饒館戶外位置燈海場面十分壯麗，中秋打卡必到地點。

第四屆美孚饒館花燈節

地點：香港九龍美孚青山道800號



中秋賞月好去處2026【8】嗇色園非遺薈萃綵燈節

嗇色園每年臨近中秋都會舉辦「嗇色園非遺薈萃綵燈節」，設大型綵燈展覽、匯演、藝術表演及展示活動，增添節日慶祝氣氛，與眾同樂。

嗇色園非遺薈萃綵燈節

日期：有待公布

時間：有待公布

地點：黃大仙祠及廟宇廣場



中秋賞月好去處2026【9】灣仔藍屋「藍屋中秋2026」

藍屋由2022年起點亮中秋花燈，藉此傳承節日文化，並藉此發揮凝聚社區的功能。今年是藍屋第四年掛上花燈，同時是藍屋建築群活化十週年。藍屋今年已開始亮燈！在藍屋空地一帶展出過百個由街坊與公眾親手繪製的花燈，重現社區獨特節慶文化。

藍屋中秋2026

日期及時間：2026年8月28日至10月14日

每天亮燈時間：18:00 至 21:30

地點：灣仔石水渠街72、72A、74、74A號、景星街8號、慶雲街2-8號藍屋建築群及附近社區街舖



中秋賞月好去處2026【10】利東街「彩燈．迎月」

灣仔利東街今年中秋節呈獻「彩燈．迎月」綵燈會，將七彩燈籠掛滿整條林蔭大道每一個角落，搖身一變成為別具傳統特色的打卡熱點。

利東街

開放日期：有待公布

開放時間：有待公布

*中秋節正日（9月25日）、逢星期五至日及公眾假期，亮燈時間將延長至晚上 12 時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點： 灣仔利東街



中秋賞月好去處2026【11】大澳水鄉花燈節

每年民間組織「大澳非茂里」都會在中秋節主辦大澳水鄉花燈節，在吉慶街上懸掛了超過800個手繪紙燈籠，並延伸至街巷間，當所有燈籠亮起時，中秋節的氛圍彌漫其中！這些手繪燈籠都是由當地居民親手繪製，充滿著溫情，絕對是拍照的最佳選擇！除手繪燈籠外，還有一個超打卡的巨型月亮裝置，整個地區都亮燈燦爛，激發出節慶的氛圍。

大澳水鄉花燈節

地址：大澳吉慶前街



中秋賞月好去處2026【12】觀塘中秋繽紛嘉年華2026

今年中秋觀塘區文娛康樂促進會於觀塘海濱活動空間舉辦「觀塘中秋繽紛嘉年華」，以「提早慶祝中秋，與家人朋友共度歡樂時光！」為主題，設節慶攤位、表演、應節活動，家長可與小朋友在周末提早慶祝中秋！

觀塘中秋繽紛嘉年華2026

日期：2026年9月19日

地點：AquaBeat 01（觀塘海濱活動空間）



中秋賞月好去處2026【13】前粉嶺裁判法院

香港青年協會領袖學院將舉辦「月照前法院，繽紛歡聚中秋節」，邀請親子家庭一同走進前粉嶺裁判法院，透過不同手作工作坊、燈謎體驗及尋寶遊戲，感受中秋傳統節日的獨特魅力。活動包括燈籠製作體驗工作坊、月亮小夜燈工作坊、創意黏土月餅工作坊、漫步古蹟猜燈謎，以及月圓大尋寶。活動需提前在網上預約。

月照前法院，繽紛歡聚中秋節

日期：2026年9月19日-9月20日、9月25日

地點：新界粉嶺馬會道302號（前粉嶺裁判法院）

