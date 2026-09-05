球王C朗看好16歲長子足球發展 揭嚴格育兒觀身教培養子女自律感恩

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）作為球壇巨星，在足球場上的表現備受關注之外，他的育兒方式是大眾的焦點所在。他育有5名子女，他十分重視培養孩子的自律精神、努力態度和感恩之心，希望子女不要將優越的生活條件視為理所當然。



C朗育有5名孩子，包括長子小C朗，由代母所生的龍鳳胎Mateo和Eva，以及他與佐真娜所生的女兒Alana Martina和Bella Esmeralda。

看好小C朗足球發展 大讚兒子強壯乖巧

C朗不時都會在節目或訪問中分享自己的育兒方式。他最近在Netflix節目《Saudi Pro League: Kickoff》中，觀看16歲兒子小C朗隨艾納斯青年隊操練，期間談到兒子的成長及足球發展。

他認為兒子將來有機會在足球路上超越自己，他指小C朗現時的身體條件已經比他同齡時高大、強壯，相信兒子之後會長得比他還要高大。他亦讚小C朗是個好孩子，表示家中其餘幾個孩子都不易管教，而他一直都很乖。

不讓孩子將一切視為理所當然 曾帶兒子重訪童年舊居

不過C朗亦指出，要在足球路上取得成功，單靠身體條件和天份還不夠。C朗以往曾分享，他很重視努力和付出，不希望孩子將一切資源都視為理所當然。

他出生在貧困家庭，因此童年時生活條件並不富裕，也讓他更明白一切得來不易，並學會對所擁有的一切懷有感恩之心。他曾帶小C朗到訪他童年的家，當兒子看到他簡陋的睡房時非常驚訝，不敢相信。

C朗認為現時的年輕人以為豪宅、名車等資源都是從天上掉下來，他希望孩子明白，要擁有這些資源需要付出汗水與努力，要有決心才能實現自己的理想，而不是單憑天賦就能成功。

重視培養子女自律精神 對飲食體能有要求

C朗亦重視培養子女的自律精神，他對子女的飲食和體能訓練有一定要求。小C朗也像一般孩子一樣，偶爾想吃快餐或垃圾食品，但會被C朗嚴格禁止，並提醒他要注意飲食習慣。

除了飲食他亦會與兒子一起運動，在跑步機進行訓練，運動後會浸冰水。兒子有時會嫌冰水太冷，作為嚴父的C朗偶爾亦會放寬要求。他用自己的生活習慣，讓子女明白自律的重要性。

C朗重視培養子女的自律精神，他對子女的飲食和體能訓練有一定要求。（IG@cristiano）

嚴格限制兒子使用智能電話 多陪家人享受童年

C朗曾經分享他會嚴格限制兒子使用電子產品的時間，他認為孩子年紀尚小，未必懂得節制，加上智能電話並非生活必需品，因此就算小C朗多年來曾數次提出提出想要一部智能電話，他都一直拒絕。

當時他認為，如果兒子有需要打電話給他，可以請祖母幫忙。他亦不希望孩子因為家庭環境富裕，就覺得能想要甚麼便有甚麼。他亦希望孩子將更多時間放在家人身上，多與手足相處、玩耍，好好享受童年時光。