世界盃傳奇人物｜C朗自稱虎爸：禁止兒擁智能電話 每日要鍛煉身體

卡塔爾世界盃2022，今晚賽事是葡萄牙對加納。世界盃是全球曯目盛事，球員同樣受到注目。今晚即將有C朗拿度（Cristiano Ronaldo）登場，不知道近期曼聯風波會否影響他在世界盃的表現呢？相信C朗的子女比我們更緊張，因為他們也很支持爸爸的足球比賽！現在就回顧傳奇球星C朗的獨特育兒之道，自稱虎爸的C朗又會是怎樣教育子女呢？



C朗拿度（Cristiano Ronaldo）共育有五名孩子

C朗育有5名孩子，長子小C朗、龍鳳胎Mateo和Eva均由代母所生。女兒 Alana Martina和Bella Esmeralda則由現任女友佐真娜所生。

C朗這一家。（Instagram）

小C朗曾被網民批評 C朗霸氣留言護子

C朗的母親Maria Dolores曾經在Instagram上載了跟孫子（C朗長子「小C朗」Cristiano Junior）的合照，二人搭著肩膀拍照非常甜蜜。

不過，網民指小C朗既穿上運動品牌Nike的上衣，同時又穿上另一運動品牌Adidas的白色長襪，或影響身為Nike代言人之一的C朗，於是紛紛留言指責。不過，C朗卻在帖文下留言護子，並寫道「他想穿甚麼就穿甚麼，而不是你們想他穿甚麼。」，這回應確是霸氣極了！

C朗育兒之道：聽話、規律、要勤力

C朗很緊張小朋友的品格及成長，更認為「我必須對年輕的一代說，要好好聽父母的話」。他更要求長子要跟隨他鍛鍊身體，更要嚴格限制他使用電子產品的時間。

C朗認為智能電話並非必要，而且年紀尚幼亦未懂節制。而且他不想孩子認為出生富裕之家就能想要甚麼便有甚麼「大兒子多次問我『可不可以要智能電話？』，四年間也問了數次，我每一次也是拒絕他」。他補充，如你有事想打電話給爸爸，可以找祖母幫忙的。

C朗非常重視家庭，共中一個不想孩子擁智能電話的原因是，希望他能多與弟妹玩耍，好好享受手足之情、愉快童年。

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認識球王背後的好媽媽

能夠不停地為事業向前衝，背後一定有位家人默默付出及照顧家庭。C朗媽媽Aviero就是那枝強心針，Aviero一直在C朗身後默默支持，幫忙照顧4個小孩。而且幾乎每次的頒獎禮、聯賽冠軍、金球獎，甚至乎在不同賽事，大家都總會看到媽媽Aviero的蹤影。能夠讓母親在現場見證自己每個光輝時刻，那份開心喜悅真是難以形容。

Aviero在2007年患上乳癌，幸好接受手術切除腫瘤後，擊退癌症。C朗更向這間醫治媽媽的醫院捐贈10萬鎊，資助醫院建立癌症中心，幫助更多有需要的人。

C朗為葡萄牙出戰，Aviero當然現身支持。（Getty Images）

C朗效力曼聯時捧盃，都會邀請母親一起慶祝。（Getty Images）

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小趣聞：為何C朗會沒有紋身？

C朗是一位熱愛慈善的人，他會捐錢、起校、探訪、捐血。而紋身後一內年是不能捐血的，加上紋身容易有傳染病，所以他為了捐血而不決定紋身，只望能幫助更多有需要的人。

C朗是由小到大都養成一個捐血習慣。（IG圖片）

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