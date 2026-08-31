羅子溢楊茜堯愛女9月升讀新加坡國際學校小學部 為海外升學鋪路

羅子溢與楊茜堯的愛女「小珍珠」羅翊心（Hera)今日達成人生第一個里程碑，迎來幼稚園畢業典禮。他們更在Instagram感性發文，曬出女兒嬰兒時期對比現在的成長片段以及不少合照，十分溫馨。亦有不少家長留意「小珍珠」所就讀的學校，正是頂尖名校新加坡國際學校（SISHK)，曾經亦有不少名人子女都在這所學校接受教育，令人不禁好奇這所備受青睞的頂尖國際名校有何特別？



羅子溢連踩20小時 只為參與女兒人生重要時刻

近期忙於拍攝新劇《警是個大佬》的羅子溢為了出席女兒的畢業典禮，先前連續工作20小時後仍然特意向劇組請假半日，與太太楊茜堯一同到場，見證愛女人生重要時刻，被網民稱為「廿四孝爸爸」。

楊茜堯稱女兒畢業照是最好的禮物 盼望繼續純真

楊茜堯更感嘆：「生日，最動人的禮物，原來係女兒的幼稚園畢業照。時光流逝，一面慶祝自己，一面見證小朋友邁向新階段。回望這一路，見證他們膽怯懵懂，到一步步變得自信開朗，每一個小小的進步，都刻在心裡。祝我們自己生日快樂，感恩手裡擁有的一切緣分與陪伴。讓Hera永遠保留內心那份純真，勇敢無懼，自在地去體驗屬於你的人生。好好珍惜每一個當下，知足感恩，願我們所有人，皆得安好。」

適逢女兒幼稚園畢業禮，夫妻二人也迎來42歲和47歲的生日，只差兩天生日的他們剛好就是愛女「小珍珠」的畢業禮。他們在女兒成長片段的貼文下留下了自己的感言，寄望女兒繼續純真勇敢，讓人感受到滿滿的母愛。

頂級名校新加坡國際學校 學費高達6位數字

亦有不少網民注意到小珍珠就讀的學校是新加坡國際學校（香港）。新加坡國際學校是本港著名的「IB狀元搖籃」，提供幼稚園、小學、中學到大學預科的教育，如果滿足條件，可以直升。由於教學口碑與資源，其入學競爭非常激烈，低年級的錄取率經常低於5%。當中陳豪與陳茵媺的大仔陳梓燁、吳鎮宇的兒子吳費曼（Feynman）、任達華與琦琦的女兒任晴佳（Ella）也是該校學生。

而這所學校幼稚園部全年學費約為港幣 106,100 元，而小珍珠即將入讀的小學部一年學費則是港幣 166,000 元。中學到大學預科的學費則由217,200元至265,000元不等。其學校亦規定每位學生入讀前必須擁有個人或公司債券，價值不菲。

新加坡國際學校（香港）照片

羅子溢楊茜堯超前部署 心儀新加坡留學3大原因

早前有訪問透露，其實羅子溢楊茜堯選擇新加坡國際學校也是為日後新加坡留學鋪路，他們亦提到考慮新加坡的3大原因。

1.治安良好

新加坡在蓋洛普全球安全報告、富比世旅遊顧問城市安全排名及多項國際安全與治安評比中常年名列全球前茅，是公認治安最好的國家和城市之一。他們認為會更放心孩子在國外獨自生活。

2.地理位置鄰近香港

由香港到新加坡僅約 4 小時航程，方便夫妻倆隨時飛去探望而不影響親子關係。

3.新加坡教育制度相對規律

他們不希望子女的學習模式過於西化及放縱，更為喜歡新加坡嚴謹有序、相對規律的教育制度。