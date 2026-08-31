洪永城2歲細女患血管瘤需接受8次激光療程　梁諾妍分享治療過程

洪永城與太太梁諾妍（Inez）於2021年7月結婚，現時育有兩名女兒，分別是大女洪靖嵐（Amber）與細女洪靖愉（Beryl）。兩歲的Beryl，自出世起便患有血管瘤，一年裡先後接受共8次的激光治療，紅印終於逐漸消退。Inez早前在社交平台分享女兒的完整康復過程，希望以鼓勵同樣面對血管瘤問題的家長。



細女Beryl患有血管瘤 接受共8次激光治療

Inez在社交平台分享Beryl康復過程的影片。她在片中表示，Beryl在出生後的首三周，臉部還是白淨沒有任何異常，直到大約滿月時，她的眼底開始出現紅點。最初Inez以為女兒是不小心刮傷或出疹，但紅點一直未有消退，更逐漸變大變深，他們便決定帶女兒求醫。

兒科醫生檢查後診斷為血管瘤（士多啤梨痣），並轉介到公立醫院跟進。Beryl需要在公立醫院接受為期一年的激光治療，在這一年間，她每個月都要接受一次療程。治療流程包括量身高體重、換尿片、滴鼻藥水，待熟睡後進行十多秒的激光。經過8次治療後，血管瘤已大幅淡化，並預計會隨年齡增長自然消退。

Inez指這種血管瘤在小朋友身上很常見，也可能會長在不同位置，她鼓勵其他家長如遇類似情況，毋須過度恐慌，最重要是盡早求醫評估。

+ 1

嬰兒血管瘤多屬良性 九成於9歲前消退

「嬰兒血管瘤」又稱「士多啤梨痣」，是嬰兒最常見的良性腫瘤和血管性胎記，發生於1至2%的嬰兒身上，而女嬰較男嬰多三倍機會患血管瘤。

大多數的嬰兒血管瘤都是無害的，約2成在出生時已經存在，其餘的亦會在出生後數星期內出現，首5個月生長速度最快，一般到1歲左右停止生長，然後進入漫長的退化期。

當中約一半會在5歲前消失，九成會在9歲前消失，部分個案可能會留下疤痕、皮膚萎縮、脂肪纖維化、色素減退或血管擴張等痕跡。

長在重要位置或需治療 可用藥物或激光處理

大部分血管瘤可憑臨床特徵診斷，只有少數需要用組織活檢來排除其他病變變。如醫生懷疑有相關的器官異常，或有內在器官血管瘤的可能，就會安排進一步檢查，例如用磁力共振或超聲波檢查腦部、心臟和腹部等。

若血管瘤生長在眼睛、鼻子等重要位置，影響呼吸或視力，便需要接受治療，按情況嚴重性，可使用外用藥，口服藥及雷射激光。