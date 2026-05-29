小一叩門2026｜137間熱門小學叩門面試要求+日期 附13大叩門清單

小一叩門2026｜2026小一派位結果將於6月3日及4日公布，教育局表示，本年度共有16,345名兒童參加小一統一派位，有約86.2%獲派首三個志願學校，按年升6.5個百分點。如家長對於子女派位結果不滿意，可選擇到心儀學校「叩門」，為子女爭取入學機會。鑒於全港官津小學收取「叩門」申請表及要求均有不同，《01親子》為大家搜羅港島、九龍及新界多所熱門小學的「叩門」詳情，讓家長們先了解各大學校要求。



先了解學校叩門要求 做足事前準備

如家長已計劃向心儀學校叩門，應事先了解清楚學校叩門申請日期、時間和要求。部分學校會優先考慮安排1-1-1（自行分配階段選擇該校及統一派位甲部和乙部均選擇該校為首志願）或1-1-0（自行分配階段選擇該校及統一派位甲部選擇該校為首志願）的申請者參加面試。

教育局提醒，家長須於6月9日或10日的學校辦公時間內，到獲派學校辦理註冊手續。當局提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

叩門主要具備誠意 成績獎項並非重點

現時不少學校已公布叩門程序及詳情，或有家長認為心儀受歡迎學校填寫第二或第三志願，叩門會有幫助。升學選校專家梁永樂則認為用途不大，同時提醒叩門學額相當少，家長勿抱太大寄望。不過，在面對首三志願成功率下跌的情況，他同時預計更多家長會採取「叩門大包圍」。

提及到叩門的貼士，梁永樂指提醒家長不用特意製作個人履歷，他坦言在校長眼中甚麼成績獎項都不重要，具備誠意的叩門家庭，能夠家校同心、理念與想法一致才是他們最想收的學生。

有部份學校會選擇符合「1-1-1」的申請人優先面試或取錄，但梁永樂相信，在適齡學童減少的現實下，學校會放寬這些考慮條件。他最後提醒，在叩門面試中，家長無需特意為子女過度打扮，他坦言：「打扮像一個K3學生便行了，展露童真是最可愛。」

升學選校專家 梁永樂先生（照片由受訪者提供。）

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叩門所需文件清單：

1. 學童出生證明文件副本

2. 學童證件相

3. 個人履歷（包括生活照、獎項及證書等）

4. 學童幼稚園成績表副本

5. 叩門自薦信

6. 自行分配學位申請表家長存根副本

7. 統一派位申請表家長存根副本

8. 小一註冊證副本（放榜後領取）

9. 父母/監護人身份證副本

10. 回郵信封（貼上足夠郵費）

除了以上十項必備文件，如有需要亦可準備以下文件：

1. 填妥的叩門申請表格

2. 學童領洗紙或受浸紙副本

3. 推薦信（校長或教會相關人士）

叩門前記得準備好所需文件：

最遲6月6日收到小一註冊證

若家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月6日至6月7日到指定的領取中心取回《小一註冊證》（屆時請參閱教育局小一入學統籌辦法網頁所載詳情）。