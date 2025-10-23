食物安全｜1歲BB高燒抽搐！檢查竟確診敗血症　原因是這步沒做好

許多家長喜歡用蛋做各種料理，不過要特別小心了，沒料理好反而更容易生病，甚至危及生命。大陸一名1歲孩童，日前發高燒且臉色蒼白，嚇得家長急忙送醫，經檢查後確診沙門氏菌感染引發的敗血症，罪魁禍首竟是蒸蛋。



綜合大陸媒報導，日前南京一位家長抱著1歲孩童衝進急診室，該孩童臉色發白、體溫高達39.7度，剛入院時甚至出現短暫的四肢抽搐，經過醫生緊急檢查後，確診為沙門氏菌感染所引發的敗血症。

透過兒科醫生詢問才得知，原來前一天家長餵了孩童未煮熟的蒸蛋才釀禍，據該家長回憶，為了讓蒸蛋的口感更為細膩，才刻意縮短了蒸煮時間，蛋黃還是半流質狀態時就餵小孩吃，當天下午孩童就開始哭鬧，直到傍晚體溫驟升，夜裡開始出現抽搐的症狀，才嚇得急忙送醫。

後續，該名孩童經過抗感染治療、打點滴糾正電解質紊亂等一系列治療後，所幸在住院6天之後逐漸恢復健康。對此，大陸鹽城三院兒科醫師透露，此孩童並非特例，該院近期已連續收治3例類似案例，均為沙門氏菌感染引發的敗血症，最大的11歲，最小甚至才剛斷奶。

醫生指出，近期夏季氣溫升高，正是沙門氏菌繁殖活躍的高峰期，特別是兒童，他們的腸道尚未發展成熟，加上免疫力較弱，因此容易受到病毒「侵襲」，沙門氏菌的生命力頑強，高溫的環境更利於孳生，未徹底加熱的肉、蛋、奶正是它們繁殖的溫床。

