幼稚園K1入學27/28｜註冊證即日起接受申請 附資格/流程/手續資料

幼稚園入學申請｜準備替小朋友報讀 2027/28 學年幼兒班（K1）的家長注意！挑選心儀學校及提交報名表只是第一步，獲幼稚園取錄後，家長必須持有教育局發出的電子「幼稚園入學註冊證」才能正式留位。教育局現已開放新一輪申請，合資格家庭可於2026年9月至11月期間辦理。以下為各位家長整理 2027/28 學年 K1 註冊證申請資格、遞交途徑及注意事項懶人包。



甚麼是「幼稚園入學註冊證」？與學校報名表有何分別？

「幼稚園入學註冊證」是幼童於 2027/28 學年入讀參加「幼稚園教育計劃」學校的必備留位文件。

家長必須留意，這張註冊證明與個別幼稚園的報名表格作用截然不同：

個別幼稚園：負責自行收生、安排面試及公布取錄結果。

教育局：負責審核學童資格並簽發「註冊證」。

因此，家長必須「雙軌並行」，在向各幼稚園報名的同時，向教育局申領註冊證，兩者缺一不可。

申請資格：須於2024年12月31日或以前出生

有意申請 2027/28 學年 K1 註冊證的幼童，必須符合以下年齡及居留條件：

出生日期：須於2024年12月31日或之前出生（於2025年1月1日或之後出生者不符合本輪申請資格）。

居留條件：必須為香港居民，擁有香港居留權、入境權，或持有不附帶任何逗留條件（逗留期限除外）的有效香港居留許可。

家長遞交前宜先備妥孩子的身份證明、出生證明及監護人資料，如涉及較複雜的監護或居留安排，建議預先向教育局查詢，以免因補交文件而延誤進度。

幼稚園K1入學27/28 註冊證即日起接受申請。

申請期9月至11月 審批一般需時6至8星期

本輪申請期由2026年9月至11月展開。教育局在收到申請及齊備所有證明文件後，一般需時 6 至8星期完成審批，並會以電郵或郵寄方式向合資格學童發出註冊證/入學許可書。

由於審批時間由文件齊備日起計算，家長應提早遞交，預留足夠時間以便在翌年1月的「統一註冊日期」前順利取得文件。

申請途徑：支援「智方便」、網上表格及紙本遞交

家長可按需要選擇最方便的途徑遞交申請：

電子申請：透過「智方便」流動應用程式或教育局電子表格系統網上辦理。上載文件時需確保影像清晰，並核對證件號碼無誤。

紙本申請：可於教育局網頁下載表格，或前往各區民政事務處（民政諮詢中心）及教育局區域教育服務處索取紙本文件，填妥後連同證明文件副本郵寄至教育局。

轉校須知：原校掃碼取消註冊後不退註冊費

家長若在某所幼稚園完成註冊後打算轉校，必須帶同電子註冊證或入學許可書前往原校，透過掃描二維碼（QR Code）辦理取消註冊手續。

手續一旦完成，原校將不再為學童保留學位，而早前已繳交的註冊費一般亦不會退還。因此，若收到多於一所學校取錄，家長應全盤考慮校風、課程、上課時段、學費及交通接送等因素後才作最後決定，切勿單憑口頭通知便貿然放棄已獲派的學位。