星二代開學｜盤點15位星二代就讀幼稚園/小學/國際學校名單及學費

開學啦！一向以來各位星二代開學情況均受人矚目，到底現時星二代就讀哪些熱門小學？不少星二代就讀私立及國際學校，一起了解他們於本地及海外升學情況。本文將會拆解星二代就讀的幼稚園、小學、國際學校名單及學費。



李璨琛梁志瑩細女Sucy轉校升讀K1

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的大女李元元（Lucy）現就讀滬江小學，於今年升讀三年級。去年細女李斐斐（Sucy Lee）於多多國際幼兒園暨幼稚園就讀N班。不過，Sophia表示放棄讓Sucy直升N班學校，轉而安排女兒升讀位於太古康怡的瑪歌瑞特國際幼稚園（MAGART International Kindergarten），她指選校是想「試吓新嘢」，參觀校園後感覺良好，希望Sucy讀得開心。

滬江小學

滬江小學實踐全日學制教育的理想，為學生提供優良學習環境，希望引導學生從群體生活中，學習辨別是非、判斷善惡、彼此尊重和互相接納等待人處事的態度，從而建立正確的價值觀及積極的人生觀。

瑪歌瑞特國際幼稚園

瑪歌瑞特國際幼稚園致力為6個月至6歲的幼兒提供一個優質全人發展的國際學習社群，國際課程採用優化的英國早期基礎教育（EYFS），同時深受義大利瑞吉歐教育理念（Reggio Emilia Approach）及探究式學習（Inquiry Approach）的啟發和影響，通過探究式主題活動、校本課程結合中華傳統文化，培育幼兒生活技能、學習及修養兼備，崇禮尚教，以達至孩子全方位、全人格均衡發展。

羅力威雨僑大女升讀小學、細仔升K1

羅力威和雨僑的大女Harper今年升讀小學一年級，現於聖公會聖彼得小學就讀。雨僑日前亦在社交平台分享Harper的開學相，指女兒「正式成為小學雞」，希望她開開心心展開新一頁。

今年細仔Harvey亦正式升讀幼稚園K1，於天主教聖瑪加利大幼稚園（St Margaret Mary's Catholic Kindergarten）就讀。雨僑表示由於一家人搬到香港島，所以沒有選擇讓兒子升讀姐姐的母校「國際英文幼稚園暨幼兒園」。今年兩姐弟一同開展新階段，正式展開小學及幼稚園生活！

聖公會聖彼得小學

聖公會聖彼得小學是一所基督教學校，學校透過多元、互動的學與教活動，加強生生互動的機會，照顧學習多樣性，亦透過校本教材及專題學習活動，培育學生分析、解難、創意等高階思維能力。

天主教聖瑪加利大幼稚園

天主教聖瑪加利大幼稚園以基督博愛的精神為教育根基，效法主保聖瑪加利大愛人如己，培育兒童建立積極健康的人生觀，具備承擔及懂得欣賞自己和他人。

林文龍郭可盈囡囡Tania IGCSE放榜

林文龍和郭可盈的女兒林天若（Tania），近日迎來IGCSE放榜並取得滿意成績！現年16歲的Tania就讀於私立頂尖名校保良局蔡繼有學校，升中後表現突出，成績好之餘，亦參與多種課外活動並有亮眼表現。

保良局蔡繼有學校

學校為全港非牟利一條龍私校。學校提供小學至中學（Year 1 - 12）的教育，同時提供IGCSE及國際文憑IB課程。而2024－2025學費中，Year 1－5 每年學費為HK$99,825、Year 6－8 HK$ 129,789、Year 9－10 HK$145,453、Year11－12 HK$146,927。

張繼聰謝安琪大仔澳洲升大學

張繼聰和謝安琪（Kay）的大仔張瞻於今年2月，到澳洲墨爾本升大學，攻讀「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」雙學位課程。有網民曾目睹張繼聰和Kay在墨爾本與仔女用餐，非常溫馨。

羅子溢楊茜堯囡囡升讀小學

羅子溢和楊茜堯的女兒「小珍珠」羅翊心（Hera）今年升小學，於頂尖名校新加坡國際學校（SISHK）就讀。早前兩人訪問曾透露，選擇讓女兒升讀新加坡國際學校是為日後到新加坡留學鋪路。

新加坡國際學校

新加坡國際學校是本港著名的「IB狀元搖籃」，提供幼稚園、小學、中學到大學預科的教育，如果滿足條件，可以直升。由於教學口碑與資源，其入學競爭非常激烈，低年級的錄取率經常低於5%。當中陳豪與陳茵媺的大仔陳梓燁、吳鎮宇的兒子吳費曼（Feynman）、任達華與琦琦的女兒任晴佳（Ella）也是該校學生。

而這所學校幼稚園部全年學費約為港幣 106,100 元，而小珍珠即將入讀的小學部一年學費則是港幣 166,000 元。中學到大學預科的學費則由217,200元至265,000元不等。其學校亦規定每位學生入讀前必須擁有個人或公司債券，價值不菲。

陳敏之仔仔升四年級 流利英文為媽媽公司宣傳

陳敏之仔仔子樂今年9歲升讀四年級，於被譽為「平民國際學校」的宣道國際學校就讀。陳敏之一向愛錫兒子子樂，日日親自接放學。子樂近日亦為媽媽的美容公司作宣傳，用一口流利英文介紹公司每個角落，非常專業！

Patrick Sir仔仔升讀宣道國際學校

Patrick Sir（林溥來）與關宛珊（Kimmy）的仔仔林若嘉（Preemo）今年從讀伽利利國際幼稚園畢業。今年升小學一年級，於宣道國際學校就讀。早前，Kimmy亦在社交平台分享仔仔著新校服的相片，表示仔仔對開學興奮、期待又緊張，不時輕輕捉住她的前臂為自己打氣。她亦相信在父母的支持下，仔仔會慢慢適應小學生活，開心學習！

伽利利國際幼稚園（GIS）Galilee International Kindergarten

學校提供PN、K1-K3的課程，而2023-2024年度學費由6.2萬至6.3萬不等，學校更是國際文憑(IB) 小學項目 (PYP)的學校。

宣道國際學校 Christian Alliance International School of Hong Kong

學校採用「小型學習社區」教學模式、以學生為本的學習環境，望為學校提供全人發展。宣道國際學校採用加拿大亞伯達（Alberta）課程，設有一年預備班（Grade K）以及1至12年級，當中涵蓋六年小學、三年初中、三年高中。根據2025-2026年度學費，預備班為港幣 HK$132,600元，其餘年級的學費為$151,800-$228,300不等。

車婉婉兒子升小四 暑期到泰國母子旅行

車婉婉兒子BBQ就讀聖若瑟小學，今年升四年級。她不時都在社交平台更新仔仔近況，分享陪伴兒子溫習、接放學及準備考試等日常。近日她把握暑假空檔與BBQ來一場泰國母子旅行，希望在投入新劇拍攝前，先好好陪伴兒子，珍惜難得的相處時間！

聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School

這所學校位於灣仔區，屬於校網12，而學校直屬中學為聖若瑟書院。學校課程重視全方位學習，各項球類活動及校隊，有足球隊、田徑校隊、游泳校隊、中英文辯論及演講隊、奧林匹克數學、STEM資優課程等。 服務類有幼童軍、小童軍、紅十字會、基督小先鋒等。 其他興趣小組包括：英文布偶、樂器、英文戲劇、電腦編程及外語等。

陳展鵬單文柔囡囡升讀小二 趁暑假到越南家庭旅行

陳展鵬和單文柔的囡囡陳諾瑤（小豬比）去年升讀保良局蔡繼有學校，今年升讀二年級。早前，他們就把握暑期，一家人到越南旅行，陳展鵬更在社交平台分享旅行的片段，一家人非常溫馨！

保良局蔡繼有學校 PLK Choi Kai Yau School

學校為全港非牟利一條龍私校。學校提供小學至中學（Year 1 - 12）的教育，同時提供IGCSE及國際文憑IB課程。而2024－2025學費中，Year 1－5 每年學費為HK$99,825、Year 6－8 HK$ 129,789、Year 9－10 HK$145,453、Year11－12 HK$146,927。

徐榮愛女包包升讀中學

徐榮與太太Kathy育有兩名子女，愛女「包包」今年小學畢業，徐榮亦在社交平台分享囡囡的畢業相，表示女兒一眨眼又到人生另一階段，祝福她繼續加油探索人生，家人永遠都是她最強後盾！包包升讀哪間中學暫時有仍公布。

挪威國際學校（NIS）Norwegian International School

學校設有幼稚園及小學部課程 (Year 1 to Year 6)，課程採用國際小學課程，強調自主學習、強調好奇心和興趣培養！學生於 5 歲開始上普通話課，並以基督教培養學生良好品格。而2025-26學費，幼稚園學費為每年K$74,000-$80,850，而小學部 (Year 1 to Year 6)學費為每年 HK$133,200。

張頴康麥雅緻子女就讀王錦輝中小學、細仔升K2

張頴康和麥雅緻的12歲大女小豆（張雅喬），今年小學畢業，她就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，可直升中一。8歲二仔小花生（張迅橋）同樣就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，4歲細仔小蛋黃於去年升讀東華三院文頴怡幼稚園，今年升K2。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

該校於2006年創校，秉承香港浸會大學的教育使命，以基督精神為基礎，致力為學生提供優質教育，結合中西文化，發展學生潛質，陶冶情操，明辨是非，貢獻社稷，實踐「全人為本，學子為先」的教育理念。學校屬於一條龍學校，全年學費約$44,800，分10期繳交。

東華三院文頴怡幼稚園

東華三院文頴怡幼稚園以多元化的教學策略，主題教學、繪本教學、小組教學、設計活動、聲情教學、戲劇教學、資訊科技教學等。透過不同的探索活動，激發幼兒學習興趣，上午班和下午班都是免學費，全日班全年學費亦只需$8,430，分10期繳交。

曹敏莉大女二女畢業於漢基國際學校

曹敏莉與丈夫張家傑育有3名子女，分別是15歲女兒Dora、12歲兒子Marco及9歲兒子Leo，三年前大女Dora從就讀漢基國際學校六年級畢業後，直接升讀中學部，今年Year 10要到杭州進行為期一年的寄宿課程。去年二仔Marco小學畢業，今年升讀Year 8。

漢基國際學校Chinese International School

學校推行普通話與英語教學及多文化教育，學校更推行 IB 課程、7-11 級採用 IBMYP，而12-13 級採用IBDP。學費由$216,100至$342,800不等，而每級更有年度費用用作支付教學資源、學校活動、交流團費用。

鄭嘉穎陳凱琳二仔升K3 大仔升小二

鄭嘉穎與陳凱琳育有三子，二仔鄭承亮（Yannick）現就讀名牌幼稚園「多多國際幼兒園暨幼稚園」，今年升K3。大仔去年升讀番禺會所華仁小學，今年升二年級。

番禺會所華仁小學

番禺會所華仁小學辦學宗旨為給予學生一個快樂的童年，在愉快中學習，獲得豐富的知識，良好的品德和判斷力。學校直屬中學為香港華仁書院，在中學統一派位段中，直屬中學可為其直屬小學保留最多 85% 的學位。

黃澤鋒陳麗麗囡囡小黃妃升小二

黃澤鋒和陳麗麗的大女黃熙恩「小黃妃」於去年升讀小一，在順德聯誼總會何日東小學就讀。小黃妃成績優異，在學校取得不少獎項，今年升讀二年級。

順德聯誼總會何日東小學

順德聯誼總會何日東小學以文行忠信為校訓，採用校本優質管理系統，致力了解學生、家長及社會的需要，不斷求進，提供優質的學習環境及教育，激勵學生之學習興趣及創意思維，充分發揮個體潛能，使學生於五育上有均衡發展，成為樂、善、勇、敢的有為青年。

陳柏宇符曉薇女兒升讀小二

陳柏宇（Jason）和符曉薇的囡囡Abigai曾就讀九龍塘香港創價幼稚園，去年升讀加拿大國際學校，今年升讀二年級。最近兩人都不時在社交平台分享育兒日常，暑期符曉薇更帶同兩位囡囡到雲南旅行！

香港創價幼稚園 Hong Kong Soka Kindergarten

學校參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，2024-2025年度扣除政府資助後，幼兒班、低班及高班全年學費$2,112。學校以「人本教育」為辦學宗旨，為幼兒建立一個愉快、開放和多元化的學習環境，並提供一個全面、均衡及適切的課程，讓兒童能發揮無限的潛能。

加拿大國際學校

加拿大國際學校於 1991 年成立，為超過 1800 名從 40 不同國籍的學生。作為一間 IB 世界學校，學校為學生從小提供整個 IB 文憑課程，包括 Diploma Programme，Middle Years Programme 和 Primary Years Programme。全年學費約 HKD $200,900。

陳家樂連詩雅囡囡升N班

陳家樂和連詩雅（Shiga）的女兒陳星頤（Camila）今年升讀N班，早前陳家樂出席活動時透露Shiga因取錄結果而十分緊張，兩人更一度因升學問題意見不合，幸好最後仍得心儀N班錄取。

陳家樂在社交平台分享夫妻兩人送女兒開學的照片，兩人一同親吻Camila，非常溫馨。陳家樂笑稱自己已畢業多年，接下來二十年又與開學日扯上關係，感嘆不知女兒還有多少年會這麼捨不得爸爸！Shiga亦發限時動態紀念女兒開學，表示「果然真係Mami心情滾動啲」。

國際英文幼稚園暨幼兒園

不少星二代都曾選擇過讓子女就讀國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten），包括雨僑和羅力威女兒Harper。而名人校友包括林文龍郭可盈的女兒林天若、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、文頌嫻女兒Jamie及陳敏之兒子雷子樂、陳展鵬單文柔的愛女陳諾瑤（小豬比）等。

國際英文幼稚園暨幼兒園 St. Catherine's International Kindergarten

國際英文幼稚園暨幼兒園設有中英語文綜合教育課程，在中、外籍教師的互相合作下共同負責兒童全人的發展，共有2間校舍，分別為紅磡校舍(2至3歲)及九龍塘校舍 (3至6歲)。

紅磡校的N班課程以兒童為本，重視遊戲學習，更設有主題教學及繪本故事，有望透過多元化活動、感官遊戲、模擬遊戲等，培養幼兒的自信心、認知、語言、社交、美藝、大小肌肉和自理能力等方面的發展。而在語文方面，學校更以中、英、普兩文三語為基礎目標，每班也有中、英教師以及普通話教師協助，增進兩文三語的語境溝通。