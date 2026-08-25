學前兒童免費牙科服務9月推出　逾7成幼稚園參與家長可經學校報名

衞生署將於9月推出全新的「學前兒童口腔健康外展計劃」，繼「陽光笑容寶寶」計劃後，進一步將口腔護理服務延伸至幼稚園。計劃會安排牙科專業團隊到幼稚園，為學童提供免費口腔檢查及預防性的牙科服務，家長只需經學校統一報名。



9月推學前兒童口腔檢查計劃 每年免費檢查一次

日前，衞生署宣布，將於9月1日推出全新的「學前兒童口腔健康外展計劃」（「外展計劃」），由政府指定的服務機構派出牙科專業團隊到幼稚園，為學生提供在地免費口腔檢查及預防性牙科服務。

就讀於參加「外展計劃」的幼稚園，並年滿三十二個月或以上的學童均可免費參加，合資格學童每年可獲得一次服務，預計數以萬計學童及其家長受惠。

逾七成幼稚園參與計劃 家長可經學校統一報名

「外展計劃」屬校本計劃，服務機構會主動聯絡幼稚園介紹計劃及安排到校服務日期。家長只須經子女就讀的幼稚園統一報名。

共有二十三間服務機構參與「外展計劃」，覆蓋全港十八區。服務機構已於本年六月開始聯絡幼稚園，商定新學年的外展服務日期。截至八月中，全港已有超過七成幼稚園同意參與計劃。

政府指定的服務機構會派出牙科專業團隊到校，為參與學童免費提供口腔檢查及口腔健康風險評估，並按需要為學童塗抹氟化物，以預防或控制蛀牙。（PhotoAC）

到校免費進行口腔檢查 家長可獲口腔健康報告

政府指定的服務機構會派出牙科專業團隊到校，為參與學童免費提供口腔檢查及口腔健康風險評估，並按需要為學童塗抹氟化物，以預防或控制蛀牙。

專業團隊亦會向家長提供學童口腔健康報告及口腔健康護理建議，並為幼稚園教職員舉辦口腔健康講座，協助教職員更有效向學童傳遞護齒知識，幫助兒童從小建立保持口腔健康的生活習慣。

全面銜接學前至小學口腔護理 提供持續牙科服務

衞生署現時已為零至三歲幼兒提供的「陽光笑容寶寶」計劃。該計劃於2023年6月起推行，向幼兒提供以預防牙患為主的口腔健康服務，包括對家長進行教育推廣，計劃已於去年4月起分階段擴大服務對象，至使用衞生署轄下母嬰健康院服務的零至三歲幼兒。

「外展計劃」推出以銜接「陽光笑容寶寶」計劃，向上亦有對接涵蓋全港小學生的「學童牙科保健服務」。

政府口腔健康政策目標是令全港市民能夠改善口腔衞生習慣和生活模式，協助市民實踐「重預防、早發現、早治療」牙患。