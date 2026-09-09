黃翠如帶1歲半囝囝首搭飛機　附BB坐飛機安靜玩具及平安藥清單

蕭哈哈｜藝人黃翠如與蕭正楠的兒子「蕭哈哈」轉眼已經1歲半，日前一家三口首次搭飛機前往馬來西亞探親。新手媽媽黃翠如透露，出發前為兒子的「人生第一飛」緊張得幾乎失眠三夜，準備奶、玩具、果汁及故事書等無限裝備，豈料「蕭哈哈」在上機前已在爸爸懷中睡着，航程中全程安睡，令父母非常安心，網民紛紛大讚他是易湊的乖巧寶寶。



藝人黃翠如與蕭正楠的兒子「蕭哈哈」轉眼已經1歲半，日前一家三口首次搭飛機前往馬來西亞探親。

蕭哈哈航程中全程安睡 黃翠如笑稱盡得真傳

黃翠如在社交平台分享短片，記錄兒子第一次搭飛機的體驗。出發前「蕭哈哈」主動幫忙拿衣服收拾行李，抵達香港機場後坐在可騎乘的兒童行李箱上好奇張望，又由爸爸蕭正楠孭着到處走。沒想到，他在登機前便抵擋不住睡意，在爸爸懷中呼呼大睡。

黃翠如笑言，兒子完全遺傳爸爸「點樣都瞓得」的特點。「蕭哈哈」全程機安穩入睡，抵達大馬後即時「充滿電」在機場奔跑，並與契哥開心互動，可愛模樣引來大批網民留言稱羨。

出發前「蕭哈哈」主動幫忙拿衣服收拾行李。

「蕭哈哈」抵達香港機場後坐在可騎乘的兒童行李箱上好奇張望。

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網民熱推BB搭飛機「安靜系玩具」 機上放電必備法寶

帶1至2歲的幼童乘搭飛機，不少父母最擔心孩子在狹窄機艙內哭鬧。綜合不少過來人媽媽在社交平台Threads分享的實戰經驗，以下幾款體積小、少碎件的玩具最能吸引幼兒專注力！如下：

電子畫板/磁力畫板：

輕巧易攜，小朋友可以用磁性畫筆重複塗鴉，不怕弄髒機艙座位或衣服。

果凍貼紙書/磁鐵書：

貼紙質地厚實且可重複撕貼，不易撕爛，特別適合幼童小手反覆操作。

釣魚磁體書與新繪本：

設有小釣竿與磁吸海洋生物，能讓孩子邊玩邊看，維持新鮮感。

自製感官收納冊：

利用鞋帶串大珠子、不同材質的繩結、金屬扣環及用完的濕紙巾蓋子組合而成，滿足幼兒探索手指肌肉的需求。

常規機艙物品替代：

飛機上的紙杯也是哄娃好幫手，兩個紙杯疊起或傳遞已能讓幼童玩上一段時間。

另有家長提醒，帶上機的玩具最好在出發前一週預先藏起來，或者準備全新的款式，上機後才拿出來作為「秘密武器」，以加強吸引力。

幼兒飛行防哭鬧貼士：備足零食與抗耳壓

除靜態玩具，家長在機艙內亦可運用以下策略安撫孩子：

緩解起降耳壓：

飛機起飛及降落時氣壓改變易引起耳部不適，此時可讓幼童吸吮奶嘴、飲水或喝果汁，透過吞嚥動作幫助耳壓平衡。

準備慢食點心：

帶備小包裝無糖米餅、水果泥吸袋或軟麵包，既能果腹亦能延長進食時間。

帶備熟悉安撫物：

帶上孩子平時入睡慣用的小毛毯、安撫巾或公仔，熟悉的氣味能帶來安全感，有助孩子入眠。

親子旅行必備兒童平安藥清單

出外旅遊天氣及飲食轉變，幼童抵抗力較弱容易生病，出發前應向家庭醫生配備專屬的兒童平安藥包：

1. 退燒止痛藥：備妥兒童專用撲熱息痛（Paracetamol）藥水。

2. 傷風感冒藥：針對流鼻水及咳嗽的抗組織胺及化痰藥水。

3. 腸胃藥及電解質粉：應對水土不服引起的腹瀉或嘔吐，補充電解質防止脫水。

4. 外用急救護理：探熱針、消毒藥水、藥水膠布、防蚊液及紓緩蚊叮蟲咬的藥膏。

用藥提示：兒童用藥劑量必須嚴格按照年齡及體重計算，切勿將成人藥物分量減半給幼童服用 ；同時，各國海關對藥物管制各異，例如含有「可待因」或高濃度「偽麻黃鹼」的感冒藥在日本受嚴格管制，含有「丙烯異丙乙酸尿」的日本EVE止痛藥在南韓屬違禁成分，家長攜藥入境時應保留完整原裝標籤，以便查驗。

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