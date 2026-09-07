張致恒二仔確診自閉症及ADHD坦言照顧不易：兒子認我是好爸爸就夠

張致恒（Steven）近日接受網絡醫療節目《健康嗎》訪問，罕有分享二仔張天牧確診自閉症及專注力不足（ADHD）的狀況，以及他的育兒心路歷程。他坦言照顧牧牧並不容易，但做爸爸亦令自己變得更有責任感，無論面對甚麼狀況，他都會一直照顧和陪伴兒子成長。



當爸爸後更有責任感 努力工作希望家中多份保障

Steven分享近況，他現時除了在物流公司做搬運工作，亦會接唱歌及其他娛樂圈工作，希望增加收入，讓家庭有多一份保障。

他坦言做爸爸後變得更有責任感，做每件事前會先考慮會不會影響到孩子和家庭，亦表示既然把孩子帶到世上就要照顧他們，直到孩子有獨立能力。雖然壓力不少，但孩子的出現亦令他人生多了目標，會想早點下班回家陪伴孩子。

Steven坦言做爸爸後變得更有責任感，做每件事前會先考慮會不會影響到孩子和家庭。（YouTube@健康嗎 Health Code）

二仔確診自閉症及ADHD 有情緒及行為問題

被問及二仔牧牧的狀況，Steven指牧牧患自閉症及專注力不足，如果做不到想做的事情就容易生氣，亦常常四處走動，有時更會做出令人措手不及的行為，例如半夜把手伸進尿片後，將大便塗到牆上。他也會出現自殘行為，如用頭撞牆、用玩具或其他物件打自己。

起初以為牧牧只是與哥哥性格不同，但隨着他越來越大，行為也越發明顯，例如開心時會不停原地轉圈，就算家人拉住，他都難以停下來，只是一味狂笑。後來，他們經社工轉介帶牧牧到政府醫院檢查，最終確診為自閉症。之後他們讓牧牧接受治療。

受訪當日，他們帶同牧牧找精神科醫生覆診，但單是走出家門到診所這段路已是很大挑戰。Steven指很難控制兒子的行為，因為他想做的事一定要做到為止，否則會情緒失控。

精神科醫生拆解自閉症成因

精神科醫生解釋，自閉症譜系障礙是因腦神經發育出現問題引起，從年幼時已經開始出現相關特徵。自閉症會影響大腦，而大腦負責不同功能，包括視覺接觸、情緒表達、語言系統，腦細胞要緊密連接才能做到這些功能。

但是，自閉症患者的大腦可能出現局部區域連接過度密集，或遠距離區域協調不足的現象，從而影響社交互動、情緒感知，以及感官訊息處理能力。之後經醫生轉介後，Steven帶同牧牧到職業治療師中心，進行初步評估和試用經臚脈衝電刺激療法（tPCS）。

經醫生轉介後，Steven帶同牧牧到職業治療師中心，進行初步評估和試用經臚脈衝電刺激療法（tPCS）（YouTube@健康嗎 Health Code）

不在乎外界評價 兒子認為是好爸爸已足夠

訪問尾聲，Steven坦言，他不敢說自己是否「好爸爸」，因為即使照顧好孩子和家庭，也不代表就是好爸爸。他指自己很愛孩子，而孩子認為他是一個好爸爸就已經足夠，所以不論外界怎樣評論都無所謂。

他亦很珍惜兒子的純真和善良，例如看到其他小朋友哭時，他會主動遞紙巾；小朋友有情緒時，他亦會輕拍對方的背部安慰別人。無論兒子有任何疾病，或做出令家長要辛苦善後的行為，他都不介意，因為牧牧是自己的孩子，他亦會一直照顧牧牧直到長大。

👉🏻點擊即睇自閉症跡象👈🏻