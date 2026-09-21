街市甩色蔥｜網民拍片稱抹出藍綠色液體 遺留農藥恐器官衰竭

街市甩色蔥｜近日網民熱烈討論甩色蔥，不少市民指在本地街市購買青蔥後，用手或濕紙巾輕輕一擦，竟然抹出不明的藍綠色液體，質疑青蔥遭人工染色或殘留過量化學物質。相關影片與照片在網上迅速瘋傳，隨即引發全城對街市食材安全的恐懼與疑慮，甚至有人提醒若誤食過量殘留農藥，長遠可能損害肝腎功能，引致器官衰竭。



甩色蔥惹食安爭議 網民：擦了幾次還有殘餘顏色

近日，網上各大社交平台熱傳多條影片及相片，網民指在深水埗等多區街市菜檔買蔥或獲贈青蔥時，認為蔥身顏色綠得有點不自然。有人好奇地用紙巾用力一擦，竟然抹出大量不明的藍綠色液體，甚至有人表示抹了幾次還有殘餘顏色，而大量網民更回應同樣遇過這些情況，隨即引發一場化學毒蔥恐慌。

甩色事件非首次發生 食安回應：按需要進行風險評估

早在 2025 年，食環署就曾針對市面上的「甩色蔥」爭議作出回應，指出有關藍綠色物質可能源於農民使用的含銅殺菌劑波爾多液殘留，或是過度添加顯色保鮮化學物。署方當時表示會加強巡查及抽樣檢測。

波爾多液是什麼？

波爾多液是一種常見的水溶性含銅化合物農藥，是由硫酸銅及生石灰加水調配而成的殺蟲劑。波爾多液主要依靠「銅離子」來殺菌，但若噴灑過量且沒有清洗乾淨，便會殘留在蔬菜表面，令人體吸收。而長期或大量誤食這類未洗淨的殘留物，或會引起急性或慢性銅中毒，對消化系統及內臟器官造成不必要的負擔。

當過量吸收時，會感到腸胃道刺激，口中有金屬味、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉也是常見的急性症狀，嚴重者甚至可能出現胃腸道出血。若長期微量累積吸收，過量的銅會在肝臟與腎臟沉積，引發慢性毒性，進而損害肝腎功能，出現肝腫大、黃疸或腎功能異常等問題。

成人每天銅離子的最大耐受攝入量約為 8 毫克，高達64毫克才會出現急性中毒。需長期在不清洗的情況下每天吃上2至3公斤才會出現慢性中毒，在一般以蔥花作調味的情況下發生中毒的機會較低。

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3招減低甩色蔥食安風險

雖然中毒風險較低，但市民如在烹調前或清洗過程中，發現有以下任何一項不妥，亦應停止食用並果斷棄置，切勿因不想浪費而冒險。

1. 多番清洗後仍殘留農藥

經過清水反覆沖洗後，蔥身依然不斷滲出深藍綠色汁液，代表殘留劑量較高。或可能是噴灑濃度過高、未渡過足夠的安全採收期就採摘，農藥可能已滲入植物組織內部。

2. 變色變味

蔥花下鍋後，發現菜餚或蔥油呈現不自然的螢光藍綠色，或聞到異樣的生鏽金屬味。這同樣代表殘留了高濃度的銅化合物農藥，並在烹調過程中與油脂或水氣混合。

3. 變質腐爛

蔥身嚴重發軟、黏手，並伴隨腐爛異味，代表細菌已大量滋生。

市民如在購買時發現有商戶涉嫌販售異常染色的蔬菜，可拍下照片及保留收據以作出舉報，以保障大眾的食品安全。