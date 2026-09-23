聖愛德華天主教小學中秋晚會爆紅　師生家長打造最有節日氣氛校園

聖愛德華天主教小學每年都會舉辦中秋晚會，今年晚會更在網上受到關注，不少網民大讚學校用心，甚至稱學校為「最有中秋節氣氛的小學」。《01親子》到校訪問校長、師生及家長義工，了解活動背後的理念、籌備過程，以及與社區一同參與中秋晚會的體驗。



中秋晚會Threads爆紅獲網民大讚

早前，社交媒體Threads有網民分享多張佈滿中秋節裝飾的學校相片，更有網民留言大讚是「最有中秋節氣氛的小學」。相片中的學校正是位於藍田的聖愛德華天主教小學，校內有大型燈籠裝飾、不同攤位及佈置，充滿節日氣氛。

原來今年已是學校第四年舉辦中秋活動，當中更經歷過校舍搬遷時期，仍不減凝聚社區及共同慶祝中秋節的心意。許多師生、家長、校友及不同社區團體一同參與，合力舉辦中秋晚會，希望凝聚社區與街坊一起慶祝中秋節。

校長感謝團隊共同努力 望成學校傳統兼與街坊過節

容偉鴻校長表示，今年已經是學校第四年舉辦中秋晚會。今次在Threads突然爆紅，校長坦言是意料不及，但亦很感謝網民對學校的欣賞和肯定，並會將這份肯定轉達給團隊：「呢一個係我哋全校教職員一齊努力嘅成果嚟嘅。」

學校已經舉辦中秋晚會多年，逐漸變成一項傳統活動。活動期間經常會遇到回校參與的舊生和家長，大家都因為多了一個重聚的地方感到高興，附近街坊亦會主動問今年有沒有慶祝活動。中秋晚會不只是校內活動，漸漸變成了社區重要的一環，讓街坊和小朋友都可以一齊體驗傳統節日，感受過節氣氛。

他認為，中秋晚會最重要的是與眾同樂，將喜悅和快樂傳遞到社區：「人同人之間，生命影響生命，我哋一齊分享快樂同正能量，然後再傳遞開去。」

聖愛德華天主教小學（黃寶瑩攝）

活動初衷為響應「活學、學活」的教育理念

容校長指舉辦中秋活動與社區同樂，其實是想響應「活學、學活」的教育理念。「活學」是讓學生靈活學習，而「學活」則是將所學應用在生活中，並從生活中隨時學習。社區正是學生生活的一部分，因此學校希望用中秋晚會連結不同群體，讓小朋友透過活動服務社區、接觸不同家庭，並擴闊眼界和思考，實踐天主教教育五大核心價值的「家庭」。

中秋活動助學生適應開學 以中華文化為主題

容校長透露會選擇中秋節的原因，是因為開學後緊接的節日就是中秋節。學校希望透過不同形式的活動和校園佈置，營造開心愉快的氣氛，讓學生更容易投入新學年，亦有助剛升小一的學生適應校園。

他亦希望學生可以從小親身參與和體驗中華文化，他指學校將於中秋節正日舉辦不同活動，老師會與學生一同在禮堂賞月、野餐，準備應節食品，亦設有才藝表演及手工藝製作環節，讓學生進一步認識中秋節和中國文化。

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五月開始籌備活動 融入不同朝代元素

余鑫主任分享中秋晚會的籌備過程，今次晚會大約由5月開始籌備，由於是大型活動，因此活動內容、主題、整體安排都要提早構思。今年學校特別將中秋節與不同朝代連結，在每個攤位遊戲中融入不同朝代的元素，讓小朋友在參與活動的同時也可以認識中華文化。

她舉例，當日校園電視台同樣以朝代為主題，小朋友可以穿上不同朝代的服飾，手持相關物件在綠幕前拍照，完成後再透過QR Code取得相片；電影室則設有粵曲小劇場，讓小朋友體驗皮影戲；視藝室就有清朝陶瓷彩繪，可以為陶瓷兔仔上色，完成後更可以將作品帶回家。

余鑫主任

社區多方合力籌辦晚會 望學生明白團隊合作精神

容校長表示，今次中秋晚會有賴多個團體協作，包括全校教職員、家長教師會、家長義工、校友會、聖愛德華堂及在校內設置攤位的觀塘警區。希望透過不同團體協作，讓學生看到人與人之間的合作，可以將成果放大、影響更多人，以身教展示團隊合作精神和效能。

聯同幼稚園及家長宣傳 吸引更多家庭參與

除了設計活動內容，學校亦要思考如何宣傳中秋晚會，更多家庭知道這項活動。余主任指，學校與不少幼稚園保持聯繫，因此會交活動資訊給幼稚園協助宣傳，同時亦會透過一年級家長，將消息分享給身邊朋友，吸引更多家庭參與。

家長學生一同參與籌備 合力準備中秋晚會

家教會主席林清華女士與家教會委員王慧美女士都參與了今年中秋晚會的籌備。林女士表示，每次學校舉辦活動，家長義工都會協助不同環節，晚會當日亦有到不同攤位支援：「大家都覺得好榮幸可以幫到手」。

王女士分享，學校早在暑假期間開始籌備活動，老師會在開學後聯絡家長協助佈置場地及不同工作。老師、學生和校工亦會利用空餘時間一起幫忙。她認為，小朋友可以從中學習如何統籌活動，日後如果需要組織活動，這些經驗會有很大幫助。林女士亦指她的孩子會主動拉上朋友一起幫忙，更說與媽媽一齊做義工學到很多。

家教會主席林清華女士（左）與家教會委員王慧美女士（右）黃寶瑩攝

學生擔任晚會主持 幼稚園表演及大抽獎最難忘

今年中秋晚會學生白詠詩與梁曦瞳擔任主持，她們都是受到老師邀請參與。她們表示，平時很少有機會在大型活動中擔任司儀，認為是一次難得的體驗，亦是很好的學習機會。

談到最難忘的環節，白同學分享最喜歡幼稚園小朋友的表演，笑言看到他們得意又靈活「睇到個心都溶晒」。梁學生則表示最難忘的是大抽獎的環節，小朋友和家長既緊張又興奮，當她讀出中獎號碼時大家都高聲歡呼，令她都感受到現場的歡樂氣氛。

如果明年再舉辦中秋晚會，白同學最希望保留幼稚園表演；梁同學則最希望保留大抽獎環節，因為獎品豐富，而且看到小朋友拿到獎品後高聲歡呼，自己都覺得很開心。