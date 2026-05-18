中文作文常腦袋空白？英華小學陳美娟校長3招累積素材養閱讀習慣

撰文：阿言
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中文作文｜英華小學校長陳美娟博士提醒，不少家長面對孩子寫作「腦袋空白」時會習慣代勞，但代勞只會令孩子產生依賴。陳博士分享3大方法，幫助孩子擺脫沒有素材可寫的困擾，提升中文寫作能力。陳博士會從評審角度拆解，如何在創作比賽中提升競爭力，幫助小朋友在「01親子全港學生創作比賽 2026」中脫穎而出。

家長代勞或令孩子創作力下降

很多學生在寫作時都會腦袋一片空白，不知道該寫什麼。英華小學校長陳美娟博士認為，這時的小朋友會很看重大人的反應，如果大人選擇「代勞」那便正中下懷！小朋友當然希望不需要動腦筋，就能由大人幫手完成事情。

家長應教導小朋友要有誠信，如果作品是大人代勞完成，小朋友心裡會明白獎項並非真正屬於自己，無法產生自豪感。家長應在過程中給予支持，而非主導，引導小朋友完成作品。

如何填補孩子腦中的「空白」？

現代社會資訊碎片化，小朋友能直接吸收大量資訊，而非透過自主思考。如果家長在小朋友寫作感到「空白」時選擇代勞，只會讓他們產生依賴，不願動腦。家長應該思考，如何能令小朋友的有更多素材。

英華小學校長陳美娟博士分享3大方法，幫助孩子擺脫沒有素材可寫的困擾，提升中文寫作能力。（鄧倩螢攝）

1. 觀察與連結　多問「為甚麼」

陳博士指出，大腦的發展是依靠經驗與新事物的連結。家長應帶小朋友出去走走，多觀察周遭事物，多問問題啟發小朋友思考，例如：「為甚麼會是這樣？」、「這個現象是否必然」、「有沒有其他方法？」等，來引導小朋友動腦筋。

如果要令小朋友的腦細胞更發達、思想豐富，就要靠將生活經驗與新事物結合，不斷給予新刺激，孩子的大腦自然能持續發展。

此外，家長應多鼓勵小朋友發掘身邊的事物。當他們學會用好奇的眼睛去觀察，就不會覺得是為了交功課，而是平日已經習慣多觀察、多提問、多思考，腦袋自然就不會再一片空白。

2. 培養閱讀習慣　興趣是最好的老師

陳博士建議，面對抗拒閱讀的小朋友，家長可以讓他們知道，只需讀一本書就能獲取到作者經歷年月累積的智慧，是非常值得的投資。

家長可以從興趣入手為小朋友，培養閱讀習慣，例如看完一部精彩電影後，可以找相關書籍引導孩子閱讀，讓他們比較電影與原著的分別，從中引發小朋友的興趣。

3. 家長應以身作則　提供良好閱讀環境

如果小朋友喜歡看漫畫書也未嘗不可，重點在於內容是否正面、有營養，以及能提供思考空間。家長並可以利用漫畫中的對話框進行互動遊戲，例如一起預測主角接下來的對話，增加閱讀的趣味性。

家庭有沒有提供良好的閱讀環境也很重要。家長應思考自己正在樹立怎樣的榜樣，如果家長只喜歡看短影片，或者只做一些短時間就能獲取資訊的事情，也會影響到小朋友。

家長可以發掘多元的親子閱讀活動，例如父母與孩子互相朗讀故事或一起討論書中的趣事，甚至一起到圖書館、書店「打書釘」，將閱讀變成娛樂的一部分。當小朋友看到父母喜歡看書，自然也會慢慢投入閱讀的世界。

家長可以發掘多元的親子閱讀活動，例如父母與孩子互相朗讀故事或一起討論書中的趣事，甚至一起到圖書館、書店「打書釘」，將閱讀變成娛樂的一部分。（鄧倩螢攝）

中英夾雜對學語言有幫助嗎？

很多家長在與小朋友對話時，會習慣中英夾雜，希望讓小朋友吸收更多英文詞彙或語感。近日，網上亦出現「Jayden媽」的對話片段引發廣泛討論。不少人都關注這種方法對小朋友提升英語能力是利還是弊。

陳博士認為，許多人有時在思考時，如果一時找不到合適的中文詞彙，就會用英文代替，這可能與香港人習慣「兩文三語」有關。如果這是自然的思考過程、輕鬆日常交流，偶然用一兩個英文單詞表達意思也無妨。

不過，如果家長刻意在對話中加入英文，想藉此讓小朋友學好英語，這種方法未必是最有效，不應過分依賴這種方式來教育語言。

她指出大家一般在與不同國籍的人相處時，通常不會有中英夾雜的情況。如果要學好英語，最好全程用英語交流；要學好廣東話，就應使用標準的廣東話；要學好普通話，自然應全程使用普通話。在語言學習中，這種「全浸淫式」的方法是最有效的。

01親子香港學生創作比賽2026

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2026」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息。學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。

． 幼兒組（K1-K3）的比賽形式為「填色」，題目為「搭東鐵北上之旅」圖畫填色，用繪圖及填色描繪乘搭東鐵線列車，經港鐵羅湖或落馬洲北上的旅程體驗。

． 初小組（小一-小二）的比賽形式為「繪畫填色」，題目為「最快樂的一次鐵路旅行」，填色同時可以發揮創意繪畫，為題目主題加入其他圖畫元素。

． 中小組（小三-小四）比賽形式為「中文作文」，完成「我最幸福快樂的夢境」中文文章。

． 高小組（小五-小六）比賽形式為「中文作文」，完成「假如你成為香港推廣大使，主力推廣香港代表食物，你希望如何推廣香港食物？」中文文章。

陳博士：如何在創作比賽中提升競爭力

在創作比賽中，學生要怎樣才能脫穎而出？作為「全港學生創作比賽2026」的專業評審團隊成員，陳博士從評審角度分析評分準則。

對於繪畫作品，無論是人、事、物或是抽象圖案，重點在於它們的關聯性，以及是否有趣。如果作品能夠展現出與坊間常見作品不同的獨特性，就是有創意。除了畫功，更重要的是加入不同的創意增潤，讓作品脫穎而出。

在作文方面，評審會留意參賽者切入題目的角度。作者用甚麼方法，讓讀者了解他們想表達的內容？同時會關注文章的結構、遣詞用字，以及修辭手法的運用，重要的是能否讓讀者產生共鳴，感受到作者的想法，能打動評審才是突出的關鍵。

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