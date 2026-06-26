英華小學縮短面試流程減壓　校長陳美娟拆解PHD收生準則選書重點

英華小學早前已於小一入學面試由三輪縮減至兩輪。英華小學校長陳美娟博士接受01親子訪問，分享面試改制的原因，以及核心考核元素「PHD」教育理念，針對最令家長頭痛的故事分享環節，親授選書關鍵，並揭開家長面試時常見的陷阱等。



為甚麼面試由三輪縮短至兩輪？

英華小學校長陳美娟博士指出，英華小學將面試由三輪縮短至兩輪，原因是以往三輪面試的時間跨度太長，從7月至8月開始報名，到翌年的3至4月公布結果，對家長和小朋友來說都有壓力。因此，希望透過縮短面試流程，減少家長的壓力，同時配合教育局的統一派位安排，及早提供收生名單。

雖然面試的輪次減少，但核心的考核元素已滲透在兩輪面試中，縮短輪次但考核及觀察的重點不減。

拆解收生核心準則「PHD」

陳博士補充，面試時會著重觀察核心元素「PHD」：P是Parenting（家庭教育），重視家長平日與孩子的相處與教養理念；H是Habits（生活習慣），觀察小朋友的閱讀習慣、待人接物的習慣等；D是Delight in learning（喜愛學習），在AI科技蓬勃發展的環境下，校長希望小朋友對學習充滿動力，享受學習過程，不畏困難，並具有好奇心。

陳博士補充，面試時會著重觀察核心元素「PHD」：P是Parenting（家庭教育），重視家長平日與孩子的相處與教養理念。（鄧倩螢攝）

答錯會否失分？陳博士：應抱持輕鬆享受心態

許多家長都會擔心小朋友在面試過程中答錯答案，怕會因此而失分。對此，陳博士表示面試過程應是愉快的，小朋友應懷著輕鬆享受的心情參與面試，視作是一次與老師、同學的互動，老師亦不會直接斷定孩子是對或錯。面試會是「加分制」而非「減分制」，老師會根據小朋友的回答、反應作評估。

面試選書技巧 最重要養成閱讀習慣

首輪面試是所有申請人都可以參加，當中設有圖書分享環節，小朋友需要帶一本中文書和一本英文書。陳博士鼓勵小朋友帶讀過而且真心喜歡的書籍，老師會藉此觀察小朋友是否已經養成閱讀習慣，以及是否享受閱讀過程。

如果小朋友能理解書本內容，並與老師分享書中的細節，甚至能認讀部分生字，都是能力的展現。她建議家長以平常心對待，讓孩子帶真正喜歡的書。她強調，閱讀習慣的養成並不是在面試前才開始看書。

陳博士鼓勵小朋友帶讀過而且真心喜歡的書籍，老師會藉此觀察小朋友是否已經養成閱讀習慣，以及是否享受閱讀過程。（鄧倩螢攝）

虛假表現是面試中伏位？

陳博士表示，學校在面試中沒有設置任何陷阱位。校方的初衷是透過交流了解真實的家庭狀態。「親子關係不是做作，是日積月累。」她強調，親子關係體現在家長與小朋友的相處習慣、家庭文化，以及家長對育兒的看法與信念中，是無法瞞騙他人的。

如果家長刻意做出一些虛假、並非由心而發、非自然流露的行為，這可能就是家長為自己而設的陷阱。