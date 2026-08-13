嶺小面試｜面試重視英語能力嗎？校長拆解3類常見題型及取錄重點

小一面試｜嶺小面試題目｜嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長分享小一面試形式及考核重點，拆解3類常見面試題型，並分享難忘的面試個案。不少家長都關心學校會否特別重視小朋友的英語能力，吳校長亦就此作出解答。



小一面試分兩輪進行

吳曉靈校長分享小一面試的形式，嶺南大學香港同學會小學的小一面試基本上分為兩輪。首輪面試為小組活動，學校會安排10至20位小朋友一組，在課室內進行多元化的活動。期間會玩不同遊戲，老師也會講述不同故事並向小朋友提問，從中觀察和考核他們的反應能力。

次輪面試為家庭面試，家長要與小朋友一同參與面試，學校會在面試的過程中了解家庭的教育理念是否與學校相符。

面試題型主要圍繞三大範疇

學校的面試題型通常分為三大類：

‧ 第一類主要圍繞小朋友的日常生活，以及對學校的認識，藉此了解小朋友的生活習慣，以及是否對嶺小有基本了解。

‧ 第二類是關於家長的教育方針，了解育兒理念。

‧ 第三類是常識類的題目，例如「下一個即將到來的節日是甚麼？」，藉此了解小朋友對身邊事物的認識。

吳曉靈校長分享小一面試的形式，嶺南大學香港同學會小學的小一面試基本上分為兩輪。

英語非面試重點 重視語文均衡發展

許多家長都關心面試時，學校會否著重觀察小朋友的英語能力。吳校長則表示，在面試過程中，雖然會用簡單的英語與小朋友溝通，但不是特別重視小朋友的英語能力。

她進一步解釋，嶺小是以母語教學為主的學校，基本上學校大部分科目都是用廣東話授課。不過，學校在整體的課程設計及教學中，都融入跨課程學習的元素，重視兩文三語並重。

校長分享兩個深刻面試經歷

吳校長分享了兩個令她印象深刻的面試經歷。曾經有位媽媽強烈要求在面試時展示一份親自製作的PowerPoint簡報，詳細介紹小朋友的性格特質，說明孩子為甚麼適合入讀嶺小。這位媽媽展現的誠意，讓學校深切感受到她的教育理念與學校契合，這種態度也會對小朋友的發展有正面影響。

另一個令吳校長印象深刻的個案，是一位爸爸在面談時，提到孩子不論是普通話還是英語能力都很優秀。他即場向小朋友提議：「不如將最近準備參加朗誦比賽的短文，朗讀給校長聽。」小朋友聽畢後隨即站起來，自信大方地完成朗誦。

吳校長很欣賞小朋友年紀輕輕，已經能隨時準備配合面試、展示自己。同時，她亦看見父母在背後花了很多心思為小朋友準備，因此留下深刻的印象。