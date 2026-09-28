朱千雪懷孕近況曝光 坦言第二胎4個月已顯肚談大仔升學與育兒觀

現年38歲朱千雪（Tracy），早前宣布懷第二胎。早前她出席品牌活動時接受《01親子》訪問，全程笑容滿面、精神奕奕！她親身分享踏入孕晚期的身體狀況，以及撫育大仔與準備迎來第二胎的心路歷程。



孕晚期狀態良好 坦言第二胎較早顯肚

Tracy分享近期的身體狀況，她表示目前未有太大不適，只是前陣子出外旅遊時，因走太多路，令腰部有些許酸痛和疲倦，但後來有充足睡眠就恢復良好。她直言自己算是幸運，因為在懷兩胎的過程中，身體都沒有明顯不適。

被問到第一胎與第二胎的差別，Tracy笑言第二胎「顯肚」顯得很快。她回憶懷第一胎時，懷孕到大約6個月還能巧妙地遮掩肚子，但到了第二胎，大約4至5個月時孕肚已經相當明顯。

為大仔做好心理準備 迎接手足到來

Tracy亦表示，當初花了很多時間陪伴大仔，希望二胎出生後，也能同樣抽出時間陪伴二寶。她指現階段會經常對大仔說「媽媽肚子裡有BB」，雖然大仔會跟著重複這句話，但她笑稱不太確定孩子是否真的理解「做哥哥」的意思。她提到有身邊的朋友分享經驗，建議多與大仔聊天，並等到二寶出生時，以弟弟或妹妹的名義送一份禮物給大仔，讓大仔從一開始就對弟妹有好感。

親自做足升學功課 暫時不想仔仔太大壓力

談及未來的教育與選校規劃，朱千雪表示，目前並未想得太長遠，主要希望為孩子提供良好的學習環境，培養對上學的興趣。她提到，日前接大仔放學時，老師反映孩子在校沒有哭泣，證明他能適應上學的生活，讓她感到相當欣慰。

她亦表示現時努力培養仔仔的語言能力，希望他能表達自己的需求，亦能多與父母溝通。目前尚未決定將來要為仔仔選擇傳統學校還是國際學校，仍要再作了解，並會視乎仔仔的語言能力，以及較適應哪一類學校而定。

至於會否讓孩子報讀升學面試班，她表示，由於她與丈夫均在海外接受教育，現階段二人會先親自做足研究及搜集資料，了解不同學校的特色，暫時不希望給孩子太大壓力。