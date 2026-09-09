郭富城兩千金讀IB名校VSA兩姊妹一年學費逾38萬成劉德華女兒校友

郭富城與太太方媛育有三個女兒，大女郭詠希（Chantelle）現時9歲、二女郭詠萱（Charlotte）7歲，細女郭詠心（Cheryl）即將步入1歲。Chantelle、Charlotte現在就讀小學，分別升小學三年級和一年級。



郭富城兩位千金就讀「IB狀元搖籃」VSA

近日有人發現，兩位千金原來就讀被稱為「IB狀元搖籃」的滬江維多利亞學校（VSA）。開學當日方媛因出席時裝活動，未能親自送女兒上學，但她亦安排外婆及工人姐姐送女兒接送。兩位千金表現乖巧，她們背著書包上七人車，由司機接載到校門。

一年學費逾38萬 幼稚園已就讀維多利亞旗下學校

滬江維多利亞學校一年級至六年級每年學費高達$191,700，郭富城兩位千金一年學費合共便超過38萬元，教育開支相當可觀。

其實Chantelle、Charlotte早在幼稚園階段就讀維多利亞教育機構的旗下學校，兩人都就讀銅鑼灣維多利亞幼稚園，每年學費高達9萬元。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校屬聯繫學校，兩姊妹亦順利升讀VSA，成為劉德華女兒劉向蕙（Hanna）的校友。

滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，VSA）

滬江維多利亞學校（VSA）是香港一間私立，獨立、無宗教男女日校。學校的使命是致力培養樂學進取，身心健康、學有所成的，擁有全球視野的雙語學習者。為學生提供優質雙語IB課程，包括小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）。VSA以探究式教與學作為整體教育核心，輔以雙語教育模式培養學生全面發展。畢業生不僅對中國傳統及文化有了解，同時擁有國際視野及21世紀的學習技能。

VSA的Year 1-5學費為全年$191,700（2026/27學年）；Year 6學費為$212,300；Year 7-8學費為$215,500；Year 9-10學費為$217,300；Year 11-12學費為$270,450。