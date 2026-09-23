黃翠如揭懷孕與子宮肌瘤共存　剖腹分娩發現腹腔發炎一度情況驚險

現年44歲的黃翠如，於2018年與蕭正楠結婚，並於2025年3月誕下仔仔「蕭哈哈」。早前，黃翠如登上健康節目分享懷孕時的經歷，提到因有子宮肌瘤，分娩時出現驚險情況，幸好最後順利誕下仔仔。



早前，黃翠如登上由賴慰玲主持的健康節目《健康誠諾書》，談到自己多年來一直受子宮肌瘤及嚴重經痛困擾，亦首次公開懷孕期間與肌瘤共存的經歷。

自中學受嚴重經痛困擾 曾兩度痛至召救護車送院

黃翠如回憶指，自己由中學開始已有嚴重經痛問題，甚至曾兩度因經痛要召救護車送院。不過當時她一直以為女生經痛很常見，沒有意識到可能與身體問題有關。

懷孕初期格外小心 赴巴黎採訪每日打安胎針

她透露，去年以「特派專員」身分到巴黎採訪奧運時，其實已經懷孕，但因為過往曾經流產，她當時格外小心，亦未有告知家人：「因為之前嘅經歷，我唔想同任何人分享，包括家人。」

當時她只向醫生交代情況，醫生評估後認為可以照常工作，叮囑她要帶備安胎針，所以她在當地亦要每天自行注射安胎針。

剖腹時發現腹腔發炎及肌瘤血管密集

到懷孕後期，胎兒生長一度停滯，但體內的子宮肌瘤卻是持續增大。入院待產時，醫護人員為她檢查胎心，過程長達一個多小時，期間沒有多作解釋，令她開始察覺情況不尋常：「我意識到係有啲嘢，但係佢哋又唔講」。

她憶述剖腹分娩時，醫生發現胎兒心跳異常，而且發現腹腔內有發炎情況：「成個肚入面都發緊炎，好多好似割開嘅傷口」，當時子宮肌瘤附近亦有不少粗大的血管圍繞，令手術難度增加。最後，醫生小心避開血管，順利抱出「蕭哈哈」，母子平安。

子宮肌瘤對懷孕的影響

1.增加流產風險：受精卵在子宮著床後會形成胎盤。如果胎盤剛好生長在肌瘤的位置，可能會影響著床，令血液供應不足，增加懷孕初期出血、流產的風險，更有機會導致不孕。

2.增加早產風險：如果肌瘤體積較大，可能令肌瘤內的血液供應不足。當肌瘤細胞未能獲得足夠血液時，可能會壞死並產生發炎物質。除了引起疼痛，亦可能導致子宮異常收縮，增加早產風險。

3.可致產後大出血：一般生產後，胎盤娩出子宮會自行收縮以減少出血。不過，如果肌瘤數量較多、體積較大，或與肌瘤相連，便可能影響子宮收縮，影響止血。

4.增加剖腹產機會：如果肌瘤體積較大可能令胎位不正。若位置剛好阻塞產道便可能需要剖腹生產。此外，肌瘤亦會增加胎盤早期剝離的風險，進一步增加要剖腹產的風險。