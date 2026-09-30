鍾嘉欣爆溫哥華家中分娩嚇呆王祖藍 大女見證血淋淋細佬出生

鍾嘉欣（Linda）早前於節目《藍朋友‧旅朋友》節目中，接受王祖藍、李亞男訪談。她於節目中大爆溫哥華家中分娩，曾指大女見證血淋淋細佬出生，惹得王祖藍原地嚇呆。



鍾嘉欣訪談時平淡地說：「喺屋企生㗎，自己接(生)囉」

鍾嘉欣於好友王祖藍及太太李亞男主持的旅遊節目《藍朋友‧旅朋友溫哥華篇》中亮相，過程中平淡地拋出一句說話，使王祖藍嚇呆。「我喺屋企生㗎，我自己接（生）囉，因為喺屋企吖嘛，你咪接住佢囉！」，在場更有大女Kelly在旁見證弟弟Jared出生，嘉欣更指「雖然係血淋淋，but it's beautiful！」是完美的生命教育。

被祖藍封為「超級媽咪」邊煮飯邊湊B

一隻手煮飯、一隻手湊B訓教的Linda，被祖藍封為「超級媽咪」。Linda指，生兒育女令她深切體會母親的偉大，談及母親時更數度哽咽兼落淚。「我成日都好想同我媽媽好 Close，我知道佢好辛苦，好努力，去成為好好嘅媽媽，所以我好愛錫佢…生 BB 嘅過程我係諗住我阿媽，所以我好有力量。」

所以，Linda除了第二胎順產生B外，其實在2022年第三胎小女兒 Anika 時，她更嘗試了水中分娩，希望感受撕心裂肺的痛楚且體會當年媽媽生下三兄妹的辛酸與偉大。

回顧產大女時分娩經歷：過程痛苦 靠「Kelly」一字撐過去

她形容自己已痛得無法行走，需要靠丈夫以輪椅推入院，而到產房檢查後，原來她的子宮口已擴張至8厘米，等擴張至10厘米便可分娩。鍾嘉欣憶及，丈夫一直在旁緊握她的手，但整個生產過程十分痛苦，需要全程吸氧氣，她堅強地用力推，沒有尖叫也沒有哭，只叫護士在白板上寫下女兒的名字「Kelly」，並畫上心形圖案，心中只想著要把女兒安全地帶到世上，「我媽媽也在那裡，所以我看著她，就想像到她為了生下我、姐姐和哥哥時經歷過的艱辛，那給了我繼續下去的力量。當然還有我丈夫，他在那裡，我們正在一起建立這個家庭，我們將永遠在一起，想到我們快要見到女兒就很激動，她是上帝給予的禮物。」

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甚麼是在家分娩？

香港在家分娩

在家分娩（Home Birth）是指孕婦預先計劃在家中，而非到醫院分娩。香港目前沒有明文禁止在家分娩。

但是，香港助產士管理局列明「不建議孕婦在家分娩」，實際亦較難找到提供相關服務的助產士。如果沒有合資格助產士或醫護人員在場支援，一旦分娩期間出現突發情況，可能會影響母嬰安全。此外，嬰兒出世後，父母亦需到指定地點辦理出生登記。

加拿大在家分娩

加拿大部分省份及地區容許合適的低風險孕婦選擇在家分娩。當地助產士由專業機構規管，可為孕婦提供產前檢查、協助分娩及產後護理。如果孕期間出現異常，助產士會按情況諮詢醫生，或轉介其他醫護人員跟進。

以鍾嘉欣居住的卑詩省為例，註冊助產士可在醫院或家中協助分娩。